SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kuryeler 20 Ocak trafiğe çıkacak mı? İstanbul’da motokurye sipariş yasağı kalktı mı?

İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu 20 Ocak 2026 Salı günü sipariş vermek isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer aldı. Özellikle İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı aksama noktasına getirdi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde motokuryelerin çalışma saatleri, hava muhalefeti ve operasyonel kararlara göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar da Bugün kuryeler çalışıyor mu sorusuna cevap arıyor.

Kuryeler 20 Ocak trafiğe çıkacak mı? İstanbul’da motokurye sipariş yasağı kalktı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
00:56
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
00:56

19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla İstanbul beyaza büründü.

Mega kent İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası özellikle kuryelerin çalışma durumları merak ediliyor.

Kuryeler 20 Ocak trafiğe çıkacak mı? İstanbul’da motokurye sipariş yasağı kalktı mı?

Özellikle olumsuz hava şartlarının yaşandığı illerde valilik kararlarıyla motokurye trafiğinin durdurulması ihtimali, sipariş bekleyenlerin en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor.

Kuryeler 20 Ocak trafiğe çıkacak mı? İstanbul’da motokurye sipariş yasağı kalktı mı?

20 OCAK KURYLER ÇALIŞACAK MI YASAK KALKTI MI?

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak’ta 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirmişti.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların 19 Ocak saat 16.00, kuryelerin ise 20 Ocak yani bugün saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

Sıkça Sorulan Sorular

Motokurye yasağı neden uygulanmıştı?
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle motokurye trafiği geçici olarak durdurulmuştu.
