Kuryeler 20 Ocak trafiğe çıkacak mı? İstanbul’da motokurye sipariş yasağı kalktı mı?

19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla İstanbul beyaza büründü.

Mega kent İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası özellikle kuryelerin çalışma durumları merak ediliyor.

Özellikle olumsuz hava şartlarının yaşandığı illerde valilik kararlarıyla motokurye trafiğinin durdurulması ihtimali, sipariş bekleyenlerin en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor.

20 OCAK KURYLER ÇALIŞACAK MI YASAK KALKTI MI?

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak’ta 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirmişti.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların 19 Ocak saat 16.00, kuryelerin ise 20 Ocak yani bugün saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.