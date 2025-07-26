Kuşadası'nda alkollü sürücü yayanın hayatına mal oldu!

Kuşadası’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, 2.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; 31 yaşındaki E. C. Ç. yönetimindeki 09 APS 009 plakalı araç, Toprak Kavşağı istikametinden Süleyman Demirel Bulvarı’nı takip ederek Sümerbank Kavşağı yönüne doğru seyir halindeydi. Üç şeritli yolun sol şeridinde ilerleyen sürücü, Ciritoğlu Sitesi yönüne doğru yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü’ye çarptı. Birol Görgü’nün o esnada cep telefonuyla konuştuğu ve refüje yakın noktadan geçmeye çalıştığı, aracın ise yüksek hızla seyrettiği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yayanın kontrolsüz şekilde yola çıktığı, ancak sürücünün yavaşlamaya yönelik herhangi bir manevra yapmadığı görülüyor.

Çarpma sonucu metrelerce savrulan Birol Görgü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E. C. Ç. yapılan alkol testinde 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.