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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kuşadası'nda alkollü sürücü yayanın hayatına mal oldu!

Kuşadası'nda 2.39 promil alkollü sürücü E. C. Ç.'nin çarptığı Birol Görgü isimli yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada, yayanın kontrolsüz yola çıktığı ancak sürücünün de yüksek hızla seyrettiği ve yavaşlama manevrası yapmadığı belirtildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 07:17
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 07:26

’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, 2.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kuşadası'nda alkollü sürücü yayanın hayatına mal oldu!

Edinilen bilgilere göre; 31 yaşındaki E. C. Ç. yönetimindeki 09 APS 009 plakalı araç, Toprak Kavşağı istikametinden Süleyman Demirel Bulvarı’nı takip ederek Sümerbank Kavşağı yönüne doğru seyir halindeydi. Üç şeritli yolun sol şeridinde ilerleyen sürücü, Ciritoğlu Sitesi yönüne doğru yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü’ye çarptı. Birol Görgü’nün o esnada cep telefonuyla konuştuğu ve refüje yakın noktadan geçmeye çalıştığı, aracın ise yüksek hızla seyrettiği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yayanın kontrolsüz şekilde yola çıktığı, ancak sürücünün yavaşlamaya yönelik herhangi bir manevra yapmadığı görülüyor.

Kuşadası'nda alkollü sürücü yayanın hayatına mal oldu!

Çarpma sonucu metrelerce savrulan Birol Görgü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E. C. Ç. yapılan alkol testinde 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

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#Güvenlikkamera
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