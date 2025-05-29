Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kuşadası'nı yaban domuzları bastı! Vatandaşa besleme yasağı getirildi! İşte cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son dönemlerde yaban domuzlarının sayısındaki artış ve vatandaşların bu hayvanları besleme merakı kaymakamlığı harekete geçirdi. Buna göre yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasaklandığı bildirildi. Yasağa uymayan 3 vatandaşa da ceza kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuşadası'nı yaban domuzları bastı! Vatandaşa besleme yasağı getirildi! İşte cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 21:11

Kuşadası'nda artan yaban domuzu sayısı ve ilçe halkının hayvanları evcil hayvan gibi beslemeye çalışması sorun haline geldi. Kuşadası Kaymakamlığı sorunu çözmek için harekete geçti.

6 BİN 923 TL PARA CEZASI

İlçede yaban domuzlarını beslemek yasaklandı. Yasak kararında vatandaşların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-b maddesi uyarınca cezai işlemle karşılaşabileceği belirtilerek yasağı ihlal edenlere 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.

Kuşadası'nı yaban domuzları bastı! Vatandaşa besleme yasağı getirildi! İşte cezası

"Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım" çağrısıyla sona eren açıklamada özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların duyarlı olmaları, yaban hayvanlarını beslememeleri ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği yapmaları istendi.

Kuşadası’nda son yıllarda ormanlık alanlara yakın bölgelerde yiyecek arayan yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği gözlemlenmişti. Yetkililer, bu hayvanların doğal dengenin bir parçası olduğunu ancak beslenerek evcilleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kuşadası'nı yaban domuzları bastı! Vatandaşa besleme yasağı getirildi! İşte cezası

3 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Yasak kapsamında denetimler bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadınlar Denizi ve Soğucak Mahalleleri’nde gerçekleştirildi. Sahada yapılan gözlemler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 3 kişinin yaban domuzlarını evcil hayvan gibi düzenli şekilde beslediği belirlendi.

Her bir kişiye 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 20 bin 769 TL para cezası uygulanırken, ilgili adreslerde tutanak tutuldu. Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak süreceğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuşadası'nda şehre inen domuz sürüsü, ramazan pidesi alan vatandaşın peşine takıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beykoz'da denizde yüzen domuzu görenler şaşkına döndü! "Palamuta geldik, domuz bulduk"
ETİKETLER
#para cezası
#kuşadası
#yaban domuzu
#Besleme Yasak
#Hayvan Koruma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.