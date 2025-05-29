Kuşadası'nı yaban domuzları bastı! Vatandaşa besleme yasağı getirildi! İşte cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son dönemlerde yaban domuzlarının sayısındaki artış ve vatandaşların bu hayvanları besleme merakı kaymakamlığı harekete geçirdi. Buna göre yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasaklandığı bildirildi. Yasağa uymayan 3 vatandaşa da ceza kesildi.

Kuşadası'nda artan yaban domuzu sayısı ve ilçe halkının hayvanları evcil hayvan gibi beslemeye çalışması sorun haline geldi. Kuşadası Kaymakamlığı sorunu çözmek için harekete geçti.

6 BİN 923 TL PARA CEZASI

İlçede yaban domuzlarını beslemek yasaklandı. Yasak kararında vatandaşların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-b maddesi uyarınca cezai işlemle karşılaşabileceği belirtilerek yasağı ihlal edenlere 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.



"Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım" çağrısıyla sona eren açıklamada özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların duyarlı olmaları, yaban hayvanlarını beslememeleri ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği yapmaları istendi.

Kuşadası’nda son yıllarda ormanlık alanlara yakın bölgelerde yiyecek arayan yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği gözlemlenmişti. Yetkililer, bu hayvanların doğal dengenin bir parçası olduğunu ancak beslenerek evcilleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

3 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Yasak kapsamında denetimler bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadınlar Denizi ve Soğucak Mahalleleri’nde gerçekleştirildi. Sahada yapılan gözlemler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 3 kişinin yaban domuzlarını evcil hayvan gibi düzenli şekilde beslediği belirlendi.



Her bir kişiye 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 20 bin 769 TL para cezası uygulanırken, ilgili adreslerde tutanak tutuldu. Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak süreceğini bildirdi.