26°
Yaşam
Kütahya'da alevler bir anda büyüdü! 2 ev, samanlık ve ahırlar küle döndü

Kütahya'da bulunan bir köy evindeki yangın ilerledi. Çevresindeki eve de sıçrayan alevlerin büyümesiyle 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da alevler bir anda büyüdü! 2 ev, samanlık ve ahırlar küle döndü
'da Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde çıktı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da alevler bir anda büyüdü! 2 ev, samanlık ve ahırlar küle döndü

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da alevler bir anda büyüdü! 2 ev, samanlık ve ahırlar küle döndü

Yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da telef oldu.

Kütahya'da alevler bir anda büyüdü! 2 ev, samanlık ve ahırlar küle döndü
