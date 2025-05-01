Kütahya’da art arda depremler tedirgin etti: Bu gece dışarıdayız!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, öğleden sonra saat 14.38'de Kütahya Simav merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akşam saatlerinde ise, saat 20.07'de 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

ATEŞ YAKARAK ISINIYORLAR

Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayan vatandaşlar, devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı. Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

“KORKUDAN EVLERİMİZE GİREMİYORUZ”

Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söyledi. Endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Aydoğdu, "Bölgede hava yağışlı. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Köylülerimiz ateşin başında ısınıyor." dedi.

SU BASKINLARI OLDU

Öte yandan Kütahya'da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde binaların zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı. Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.