Kütahya'da düşen yıldırım yangın çıkardı

Tavşanlı'ya bağlı Ayvalı köyü göletinin üst kısımlarındaki bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırımın düşmesinin ardından kuru otların ve ağaçların tutuşması sonucu bölgeden alevler yükseldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın çıkan bölgenin sarp ve kayalık olmasının, karadan müdahaleyi güçleştirmesi üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Helikopterin, havadan etkin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden ve geniş bir alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yetkililer, arazinin sarp yapısı nedeniyle helikopterli müdahalenin yangının söndürülmesinde kritik rol oynadığını belirtti. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.