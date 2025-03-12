Kütahya'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre, 14 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.