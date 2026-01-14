Kütahya'da şüpheli ölüm! Gece bekçisinin cesedi bulundu

Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan otoparka tırını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

BEKÇİNİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ekiplerce yapılan kontrolde, 58 yaşındaki Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.