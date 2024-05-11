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Kuzey Işıkları Türkiye'ye geldi! Trabzonluları heyecanlandıran görüntüler

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 10:19 - Güncelleme : 11 May 2024 10:24
Kuzey Işıkları Türkiye&#039;ye geldi! Trabzonluları heyecanlandıran görüntüler

Güneş patlaması sonrası meydana gelen manyetik alanlar dünyanın dengesini bozdu. Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar geldi. Trabzonluları yataklarından kaldıran görüntüler sosyal medyayı salladı.

Kuzey ışınları dünyanın ana merkezleri olan Kuzey ve Güney kutup bölgelerinde gökyüzünde görülür.  Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışıklar ilk kez Türkiye'de de görüldü.
 

KUZEY IŞIKLARI TÜRKİYE'YE GELDİ! TRABZONLULARI HEYECANLANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.
 
Kuzey Işıkları Türkiye'ye geldi! Trabzonluları heyecanlandıran görüntüler - 1. Resim
 
NASA tarafından duyurulan güneş patlaması sonrası dünya üzerinde değişen dengeler oldu. Bunlardan biri de manyetik alan kapsamında Kuzey Işıkları'nın dünyanın çeşitli yerlerinde görülmesiyle yaşandı. Kuzey Işıkları'nın Almanya ve Romanya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de görüldü. Trabzon'da Kuzey Işıklarını fark eden vatandaşlar sahille akın etti. 
 
Kuzey Işıkları Türkiye'ye geldi! Trabzonluları heyecanlandıran görüntüler - 2. Resim
 
Kaynak: tgrthaber.com.tr
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