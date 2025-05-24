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 | Banu İriç

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Araç kağıt gibi ezildi, hava yastıkları açılmadı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada kağıt gibi ezilen bir otomobilde hava yastıklarının açılmaması dikkat çekti. Beş kişinin yaralandığı kazada, ağır hasar gören aracın güvenlik sisteminin devreye girmemesi soru işaretlerine neden oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 18:54

Kocaeli’nin Derince ilçesi yakınlarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmanın ardından otomobilin neredeyse kağıt gibi ezildiği görülürken, araçta hava yastıklarının açılmaması dikkat çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Araç kağıt gibi ezildi, hava yastıkları açılmadı

ÜÇ ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Kaza, otoyolun Ankara istikametinde, Derince geçişinde otomobiller peş peşe çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir otomobildeki 4 kişi ile diğer aracın sürücüsünü yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Araç kağıt gibi ezildi, hava yastıkları açılmadı

AĞIR HASARLI ARACIN HAVA YASTIKLARI AÇILMADI

Kazanın en dikkat çeken yönü ise ağır hasar alan araçta hava yastıklarının açılmamış olması oldu. Araçta yaşanan deformasyonun boyutu ve güvenlik sisteminin devreye girmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#trafik kazası
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