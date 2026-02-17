KYK Yurt Time kaç saat çalışılacak başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK Yurt Time başvuru sonuçları

Yurt Time Parojesi başvuru sonuçlarının açıklanacağı güne sayılı günler kala öğrenciler şartları ve çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Projeye, resmi kayıtlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor. Yurt time spor projesi kapsamında öğrenciler idare asistanlığı, çamaşırhane görevlisi, kütüphane sorumluluğu, yemekhane gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde çalışacaklar.

YURT TİME ÇALIŞMA SAATİ NE KADAR?

Bugüne kadar Yurt Time Spor projesi kapsamında çalışan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında öğrenciler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev ve sorumluluk alma tecrübesi, sosyal çevre bilinci kazandırdığını, bütçelerini idareli kullanma konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor. Öğrenciler projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak cep harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunacak, kamuda staj niteliği taşıyan görevler alarak iş hayatına ilk adımı da yurdun güvenli ortamında atmış olacaklar. Her gün yaklaşık beş dakikalık spor egzersizinin ardından sorumluluklarındaki göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

KYK YURT TİME SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI! SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Time Spor projesi KYK 2. Dönem başvuruları bu yıl 9 ile 15 Şubat 2026 tarihleri arasında alındı. Proje başlangıcı 2 Mart Pazartesi olarak belirlendi. Projenin bu dönemki bitiş tarihi ise 30 Haziran 2026 olacak. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Time Spor projesi sonuçlarının 20 Şubat 2026 tarihinde açıklanması ve öğrencilerin erişimine sunulması bekleniyor.