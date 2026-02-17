Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

KYK Yurt Time kaç saat çalışılacak başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK Yurt Time başvuru sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi 2. dönem başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Öğrencilere ek gelir temin etmek, düzenli hareket etme alışkanlığı kazandırmak ve yurt işleyişine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Yurt-Time Spor Projesi'nde 2. dönem için başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihle birlikte aramalarını hızlandırdı. Yurt-Time Spor başvuru yapan öğrenciler çalışma programını çalışma saatlerini ve şartları araştırmaya koyuldu. Peki, Yurt-Time Spor kaç saat çalışma var başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK Yurt Time kaç saat çalışılacak başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK Yurt Time başvuru sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 16:16

Yurt Time Parojesi başvuru sonuçlarının açıklanacağı güne sayılı günler kala öğrenciler şartları ve çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Projeye, resmi kayıtlı olarak yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor. Yurt time spor projesi kapsamında öğrenciler idare asistanlığı, çamaşırhane görevlisi, kütüphane sorumluluğu, yemekhane gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde çalışacaklar.

KYK Yurt Time kaç saat çalışılacak başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK Yurt Time başvuru sonuçları

YURT TİME ÇALIŞMA SAATİ NE KADAR?

Bugüne kadar Yurt Time Spor projesi kapsamında çalışan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında öğrenciler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev ve sorumluluk alma tecrübesi, sosyal çevre bilinci kazandırdığını, bütçelerini idareli kullanma konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor. Öğrenciler projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak cep harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunacak, kamuda staj niteliği taşıyan görevler alarak iş hayatına ilk adımı da yurdun güvenli ortamında atmış olacaklar. Her gün yaklaşık beş dakikalık spor egzersizinin ardından sorumluluklarındaki göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

KYK Yurt Time kaç saat çalışılacak başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK Yurt Time başvuru sonuçları

KYK YURT TİME SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI! SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Time Spor projesi KYK 2. Dönem başvuruları bu yıl 9 ile 15 Şubat 2026 tarihleri arasında alındı. Proje başlangıcı 2 Mart Pazartesi olarak belirlendi. Projenin bu dönemki bitiş tarihi ise 30 Haziran 2026 olacak. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Time Spor projesi sonuçlarının 20 Şubat 2026 tarihinde açıklanması ve öğrencilerin erişimine sunulması bekleniyor.

ETİKETLER
#gençlik ve spor bakanlığı
#kyk yurt başvuruları
#Spor Projesi
#Yurt Time Projesi
#Öğrenci Çalışma Saatleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.