Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Lassa ateşi salgını nedir nasıl bulaşır belirtileri neler?

Batı Afrika’da yaygın olarak görülen ve son dönemde artış gösteren vaka sayılarıyla küresel çapta kaygıya neden olan Lassa ateşi, kemirgenler yoluyla bulaşan ve yaşamı tehdit edebilen ciddi bir viral enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla hafif semptomlarla başlayan hastalık, zamanında müdahale edilmemesi halinde iç kanama ve çoklu organ yetmezliğine neden olabiliyor. Özellikle insandan insana bulaşma riski taşıması sebebiyle salgın potansiyeli bulunan bu hastalık için “Lassa ateşi salgını nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?” soruları gündemde yer alıyor. Lassa ateşi salgını ölümcül mü?

'da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 190'a yükseldi. İlk kez 1969 yılında Nijerya'nın Lassa kasabasında görülen bir salgınla ortaya çıkan Lassa ateşi, o tarihten itibaren özellikle ülkelerinde her yıl binlerce insanı etkileyen viral hemorajik bir hastalık olarak biliniyor. Arenaviridae virüs ailesinde yer alan bu enfeksiyon, doğal taşıyıcısı olan "Mastomys" türü farelerin çevreye bıraktığı atıklar aracılığıyla insan yaşamına karışmaktadır.

HABERİN ÖZETİ

Nijerya'da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 190'a yükselmiştir.
Lassa ateşi, 1969 yılında Nijerya'nın Lassa kasabasında ortaya çıkan, Arenaviridae virüs ailesine ait viral hemorajik bir hastalıktır.
Hastalığın doğal taşıyıcısı, virüsü idrar ve dışkılarıyla çevreye yayan "Mastomys" türü farelerdir.
Hastalığın kuluçka dönemi 6 ila 21 gün arasında değişir ve vakaların yaklaşık %80'inde belirtiler hafif seyreder.
Belirtiler arasında yüksek ateş, halsizlik, baş ve boğaz ağrısı, kas, eklem ve göğüs ağrıları, mide bulantısı, kusma, ishal ve ileri evrelerde kanama görülebilir.
Virüs, enfekte farelerin atıklarıyla temas etmiş gıdaların tüketilmesi, bu atıkların solunum yoluyla alınması veya enfekte bir kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır.
Genel ölüm oranı %1 civarında olsa da, ağır vakalarda bu oran %15-20'ye yükselebilir; hamileliğin son üç ayında yakalanan kadınlarda ölüm oranı %95'tir.
LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lassa ateşi, Lassa virüsünün yol açtığı zoonotik yani hayvandan insana geçen bir hastalık türüdür. Virüs, çok memeli fare olarak adlandırılan kemirgen türlerinde yaşamını sürdürür. Bu fareler virüsü taşımalarına rağmen herhangi bir hastalık belirtisi göstermez ancak yaşamları boyunca virüsü idrar ve dışkıları aracılığıyla çevreye yaymaya devam ederler. Batı Afrika’da her yıl yaklaşık 100 bin ila 300 bin arasında vaka kaydedilirken, bu vakaların bir bölümü ne yazık ki ölümle sonuçlanmaktadır. Hastalığın kuluçka dönemi 6 ila 21 gün arasında farklılık göstermektedir. Vakaların yaklaşık yüzde 80’inde belirtiler oldukça hafif seyrederken, kalan bölümde ağır klinik tablolar ortaya çıkmaktadır. Başlıca belirtiler ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Kademeli biçimde yükselen yüksek ateş ve halsizlik.
  • Şiddetli baş ve boğaz ağrısı.
  • Kas, eklem ile göğüs bölgesinde ağrılar.
  • Mide bulantısı, kusma ve ishal.
  • İleri evrelerde yüzde şişlik, diş eti, burun veya iç organlarda kanama görülmesi.
  • Hastalığı geçiren kişilerin yaklaşık yüzde 25’inde ortaya çıkan kalıcı ya da geçici işitme kaybı.
VİRÜS NASIL BULAŞIR ÖLÜMCÜL MÜ?

Virüsün insanlara geçişi temel olarak iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. İlk yol, enfekte farelerin idrarı veya dışkısıyla temas etmiş gıdaların tüketilmesi ya da bu atıkların solunum yoluyla alınmasıdır. İkinci ve en tehlikeli bulaş yolu ise insandan insana geçiş olarak öne çıkmaktadır. Enfekte bir kişinin kanı, idrarı, dışkısı ya da diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas edilmesi virüsün yayılımına neden olmaktadır. Bu durum özellikle hastane ortamlarında yeterli koruyucu ekipman kullanılmadığında sağlık çalışanları açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Lassa ateşi, potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Genel ölüm oranı yüzde 1 seviyelerinde seyretse de, hastanede tedavi gören ağır vakalarda bu oran yüzde 15 ila yüzde 20’ye kadar yükselebilmektedir. Özellikle hamileliğin üçüncü trimesterinde yani son üç aylık dönemde hastalığa yakalanan kadınlarda ölüm oranı yüzde 95 gibi oldukça yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Erken teşhis yapılması ve uygun antiviral tedavinin başlanması ise hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde yükseltmektedir.

