Leonid meteor yağmuru ne zaman? Görsel şölen için geri sayım başladı! 

13 Kasım 2024 08:34 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:46

Yıllık Leonid meteor yağmuru bu hafta sonu zirveye ulaşıyor. Ay'ın ışığı nedeniyle yılın en parlak ve en muhteşem meteor olayı olmasa da, yine de izlenmeye değer.

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Leonidler, Dünya'nın 1865'te ilk keşfedilen Tempel-Tuttle (55P/Tempel-Tuttle) kuyrukluyıldızının izinde oluşur. Ancak bu meteor yağmuru bundan daha eskidir: 1833 olayının saatte 100.000'den fazla meteor ürettiği söylenir ve 1966 yağmurunda 17 Kasım'ın erken saatlerinde 15 dakikalık bir zaman diliminde dakikada binlerce meteor görüldü. En iyi fırtınalar yaklaşık 33 yılda bir geri döner ancak 2024 onlardan biri değil. Buna karşın ancak Leonidler sadece birkaç gün içinde gökyüzü gözlemcileri için en görünür hale gelecek.

LEONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2024 Leonid yağmuru 3 Kasım'dan beri aktif ve 18 Kasım'ın erken saatlerinde zirveye ulaşması bekleniyor, en iyi izleme 17 Kasım'ın geç saatlerinde 18 Kasım'ın erken saatlerinde (ve muhtemelen 17 Kasım sabahında da) olacak. Meteorlar Aslan takımyıldızına yakın bir noktadan yayılıyor olsa da, muhtemelen gece gökyüzünün her yerinde görülecek.

İdeal koşullarda, Leonidler saatte 10-15 meteor üretiyor. Ne yazık ki, bu yıl yağmur ve azalan kambur Ay nedeniyle o kadar görünür olmayacak. Ancak bu, beklentinin tamamen bir fiyasko olacağı anlamına gelmiyor.

LENOID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Işık kirliliğinin en az olduğu açık bir alan bulun.

Bir tepenin, uzun ağaçların bir sırasının ya da bir binanın yanının gölgesine oturun.

Bütün meteor yağmurunun niceliğinden ziyade, bireysel meteorların niteliğine odaklanın.

Dünya'yı sıyıran meteorları (yatay olarak hareket eden uzun ömürlü meteorlar) ve ateş toplarını (parlak meteorlar) arayın.

Eğer Leonidler'i bulmaya gidiyorsanız, rahat etmeniz ve bir süre sıcak kalmanız için ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alın; çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz.