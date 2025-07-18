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 | Ömer Faruk Dogan

Leylek yavrusu uçuş denemesi yaparken yere düştü! Tedavi altına alındı

Malatya’nın Kale ilçesinde, bir restoranın çatısına yuva yapan leylek çiftinin yavrularından biri, ilk uçuş denemesinde başarısız olarak yere çakıldı. Restoran çalışanları tarafından bulunan ve yaralanan yavru leylek, duyarlı vatandaşların yardımıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 16:58

'nın Kale ilçesinde, ilk uçuşunu yapmaya çalışan leylek yavrusu, başarısız olup yere çakıldı. Duyarlı vatandaşlar, yavruyu bulduktan sonra ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ardından hayvan tedavi altına alındı.

Leylek yavrusu uçuş denemesi yaparken yere düştü! Tedavi altına alındı

YAVRUNUN VÜCUDUNDA KIRIK YOK

Bir restoranın çatısına yuva yapan çiftinin yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelen 4 yavrusundan biri, ilk uçuş denemesinde başarısız olarak yere düştü. Restoran çalışanları tarafından bulunan yaralı yavru leylek, vatandaş Özer Öztop tarafından Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Leylek yavrusunu teslim alan DKMP İl Müdürü Mihriban İncibaş Çay ve ekipler, ilk müdahalenin ardından tedavi sürecini başlattı. Veteriner hekimlerce yapılan muayenede yavrunun vücudunda kırığa rastlanmazken, iç kanama şüphesi üzerinde duruluyor. Leyleğin sağlık durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Leylek yavrusu uçuş denemesi yaparken yere düştü! Tedavi altına alındı
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ETİKETLER
#malatya
#leylek
#Doğa Koruma
#Hayvan Kurtarma
#Yavru Leylek
#Yaşam
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