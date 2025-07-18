Leylek yavrusu uçuş denemesi yaparken yere düştü! Tedavi altına alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde, ilk uçuşunu yapmaya çalışan leylek yavrusu, başarısız olup yere çakıldı. Duyarlı vatandaşlar, yavruyu bulduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ardından hayvan tedavi altına alındı.

YAVRUNUN VÜCUDUNDA KIRIK YOK

Bir restoranın çatısına yuva yapan leylek çiftinin yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelen 4 yavrusundan biri, ilk uçuş denemesinde başarısız olarak yere düştü. Restoran çalışanları tarafından bulunan yaralı yavru leylek, vatandaş Özer Öztop tarafından Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Leylek yavrusunu teslim alan DKMP İl Müdürü Mihriban İncibaş Çay ve ekipler, ilk müdahalenin ardından tedavi sürecini başlattı. Veteriner hekimlerce yapılan muayenede yavrunun vücudunda kırığa rastlanmazken, iç kanama şüphesi üzerinde duruluyor. Leyleğin sağlık durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.