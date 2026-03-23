LGS başvuru şartları ve gerekli belgeler neler? e-Okul LGS başvurusu

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde düzenlenecek merkezî sınav için müracaat süreci başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre öğrenciler, 23 Mart ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav 14 Haziran 2026 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

E-OKUL VE LGS BAŞVURU AŞAMASI

Resmî ve özel ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin başvuruları, velileri tarafından e-Okul platformu üzerinden yapılacak. Başvuru öncesinde öğrencinin okul kayıt bilgilerinin güncelliği kontrol edilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından veliler, okul müdürlüklerine müracaat ederek işlemi onaylatacak ve başvuru belgesini teslim alacak. Okul idareleri ise başvuruların doğruluğundan mesul olacak. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru süreci, halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yürütülecek. Yurt dışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı bulunmayan öğrenciler başvurularını Türkiye’nin dış temsilcilikleri üzerinden yapacak. Bu adayların denklik işlemlerini tamamlaması ve gerekli evrakları eksiksiz biçimde ibraz etmesi zorunlu olacak. Belgelerin dijital ortamda 10 Nisan’a kadar iletilmesi, asıllarının ise 17 Nisan’a kadar ilgili kuruma ulaştırılması gerekmektedir.

LGS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Merkezî Sınav’a başvuracak öğrenciler, müracaat öncesinde elektronik sistemde yer alan bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden teyit ettirecek. Öğrenci bilgilerinin doğruluğu ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. Resmî ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, velileri tarafından elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemini tamamlayan veli, kayıtlı olunan okul müdürlüğüne başvurarak işlemi onaylatacak ve onay belgesinin çıktısını alacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin müracaatları, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince kontrol edilerek alınacaktır. Başvuru süreci ile özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerle ilgili işlemler, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından izlenecektir.