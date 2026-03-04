Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

LGS birincilerine Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı ne kadar oldu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencilere burs ödemeleri için son dakika duyurusu geldi. Davut Gül, Lise Giriş Sınavları'ndan (LGS) 500 tam puan alan öğrencilere 6 bin TL olarak verilen bursların bu ay bayram nedeniyle artırıldığını belirterek, tarih paylaştı. Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi’ni kısaca anlatayım. 500 tam puan almış İstanbul’daki liselerde eğitim gören öğrenciler, burslarını bayram öncesi alabilecekler. Peki, LGS birincilerine Türkiye Yüzyılı bursu yükseldi mi ne kadar oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
LGS birincilerine Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 00:22

Türkiye Yüzyılı lise bursu ne kadar oldu, ne zaman yatırılacak? soruları Vali Gül'ün açıklaması ile gündeme taşındı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda geçen yıl 500 tam puan alıp, İstanbul’da bir okula yerleşen birinciler için ödenen burs tutarı artırıldı. İstanbul Valisi , Şişli’de lise öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Vali Gül, Lise Giriş Sınavları'ndan (LGS) 500 tam puan alan öğrencilere bu ay bayram dolayısıyla 6 bin TL yerine 10 bin TL burs sağlayacaklarını açıkladı.

LGS birincilerine Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı ne kadar oldu?

TÜRKİYE YÜZYILI BURSU NE KADAR OLDU?

Şişli’de bir organizasyon salonunda "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" adlı iftar etkinliği düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, LGS’den 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava katılan ve İstanbul’u tercih eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda ilk bine giren öğrenciler iştirak etti. Vali Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL burs veriyoruz. Bu kez bayram dolayısıyla 10 bin TL vereceğiz." dedi.

LGS birincilerine Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı ne kadar oldu?

TÜRKİYE YÜZYILI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili Vali Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" kapsamında, burs ödemelerinin 6 Mart 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacağını bildirdi.

ETİKETLER
#davut gül
#Burs Ödemeleri
#İstanbul Valiliği
#Türkiye Yüzyılı Bursu
#Lgs Birincileri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.