LGS birincilerine Türkiye Yüzyılı bursu arttı mı ne kadar oldu?

Türkiye Yüzyılı lise bursu ne kadar oldu, ne zaman yatırılacak? soruları Vali Gül'ün açıklaması ile gündeme taşındı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda geçen yıl 500 tam puan alıp, İstanbul’da bir okula yerleşen birinciler için ödenen burs tutarı artırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de lise öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Vali Gül, Lise Giriş Sınavları'ndan (LGS) 500 tam puan alan öğrencilere bu ay bayram dolayısıyla 6 bin TL yerine 10 bin TL burs sağlayacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE YÜZYILI BURSU NE KADAR OLDU?

Şişli’de bir organizasyon salonunda "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" adlı iftar etkinliği düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, LGS’den 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava katılan ve İstanbul’u tercih eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda ilk bine giren öğrenciler iştirak etti. Vali Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL burs veriyoruz. Bu kez bayram dolayısıyla 10 bin TL vereceğiz." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili Vali Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" kapsamında, burs ödemelerinin 6 Mart 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacağını bildirdi.