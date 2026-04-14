LGS son başvuru süresi uzatıldı mı son gün ne zaman?

LGS başvuru takvimi ileri bir tarihe uzatıldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı son dakika açıklamasında, 10 Nisan’da bitmesi öngörülen LGS başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi. Sınava katılacak öğrenciler ise güncellenen son başvuru tarihini araştırmaya yöneldi. Peki, LGS başvuru süresi uzatıldı mı? LGS başvuruları ne zaman sona erecek ve başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek?

LGS BAŞVURULARI UZATILDI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzu kamuoyuyla paylaşıldı. LGS başvurularının 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacağı daha önce duyurulmuştu. Millî Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında başvuru süresinin 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi. LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran’da erişime açılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. LGS’nin sayısal ve sözel oturumları 14 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz’da “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı gün yayımlanacak. LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta duyurulacak.

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Haziran’da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları 15 Nisan’a kadar “e-Okul” sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlandığı belirtildi. Öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanmasına ilişkin sürecin ise bugün saat 23.59’a kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."