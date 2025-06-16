Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

LGS’de skandal: Yanlış kitapçık verdiler, süre bile uzatmadılar

Bursa’da LGS sınavının ilk oturumunda yaşanan kitapçık skandalı, öğrencileri gözyaşlarına boğdu. Yanlış kitapçık dağıtılan sınıfta sınav ortasında yapılan değişiklik büyük karmaşaya neden olurken, veliler hukuki süreç başlattı ve sınavın tekrarlanmasını talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
LGS’de skandal: Yanlış kitapçık verdiler, süre bile uzatmadılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 22:46

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından Bursa’da yaşanan büyük bir organizasyon hatası, onlarca öğrenciyi mağdur etti. Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi’nde sınava giren öğrencilerden bazılarına, sınavın ilk oturumunda yanlış kitapçık dağıtıldığı ortaya çıktı. Hata, sınavın başlamasından 15 dakika sonra fark edildi. Ancak öğrenciler sınava çoktan başlamıştı. Sınıf içinde yaşanan kargaşa ve kitapçıkların sınav ortasında değiştirilmesi, birçok öğrencide stres, panik ve konsantrasyon kaybına yol açtı. Sınavın ortasında kitapçıkları birden fazla kez değiştirilen öğrenciler, gözyaşları içinde sınavı tamamladı.

LGS’de skandal: Yanlış kitapçık verdiler, süre bile uzatmadılar

LGS'DE ÜÇ KEZ KİTAPÇIK DEĞİŞTİ

Veliler, çocuklarının yaşadığı bu psikolojik travma sonrası sınavın iptal edilerek yeniden yapılması talebiyle harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan aileler, çocuklarının eğitim hayatını doğrudan etkileyen bir sınavda yapılan bu hatanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Öğrenciler sınav sonrası yaşadıklarını ailelerine anlatırken, “Sınavın ortasında kitapçıklarımız elimizden alındı, başka isim yazan kitapçıklar verildi, tekrar değiştirildi, bazı arkadaşlarımız üç kez kitapçık değiştirdi” sözleriyle durumu özetledi. Hatalı uygulamaya rağmen sınav süresinin uzatılmadığını belirten veliler, sınıfta yaşanan bu karmaşanın sınav güvenliğini ve adaletini ortadan kaldırdığını söyledi.

LGS’de skandal: Yanlış kitapçık verdiler, süre bile uzatmadılar

15 DAKİKA YANLIŞ KİTAPÇIK ÇÖZDÜLER

Sınava giren öğrencilerden birinin babası olan Salih Bilge, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Gözetmenler yanlış kitapçık dağıtıyor. 15 dakika sonra fark edilip kitapçıklar toplanıyor, tekrar dağıtılıyor. Bu sırada çocuklar hem konsantrasyonlarını kaybediyor hem de stres altında ağlamaya başlıyor. Ek süre verileceği söylense de bu gerçekleşmiyor. Çocuğum 2 gündür ağlıyor, bana ‘Baba benim 1 yıllık emeğimin karşılığını kim verecek?’ diye soruyor. Ben de buradan soruyorum: Bu çocukların hakkını kim savunacak?”

LGS’de skandal: Yanlış kitapçık verdiler, süre bile uzatmadılar

VELİLER CİMER'E BAŞVURDU

Veliler, olay sonrası CİMER’e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve savcılığa başvurarak hukuki süreci başlattı. Sadece adaletli bir sınav talep ettiklerini belirten Bilge, “Çocukların psikolojisi bozuldu. Eşit şartlarda sınav yapılsın. Bu çocuklar 13-14 yaşında. Bu krizi yönetemezler. Onların bu ruh haliyle sağlıklı bir sınav geçirmesi mümkün değildi” dedi.

Mağdur velilerden Sevcan Egemen ise, yeğeninin sınav sonrası uzun süre konuşmadan ağladığını ifade etti. “Sınav çıkışında neden geç kaldı diye merak ettik. Yanımıza geldiğinde sadece ağlıyordu. Ne olduğunu anlatmak istemedi. Ancak ikinci oturum sonrası yaşananları aktardı. Kitapçık üç kez değişmiş, ismini kendi yazmak zorunda kalmış. Sınıfa sürekli farklı görevliler girip çıkmış, çocukların morali tamamen bozulmuş. Bazıları sınavda hata yaptığını düşünmüş, kitaba güvenememiş. Bu çocuklar için çok kritik bir sınav. Üniversite sınavı gibi telafisi yok. Gece gündüz çalışan bu çocukların emeği bir ihmalle yok sayılmamalı” dedi.

Sınıfta tutanak tutulduğunu ve tüm bu sürecin kamera kayıtlarında mevcut olduğunu söyleyen Egemen, yaşananların sadece öğrencileri değil ailelerini de derinden etkilediğini belirtti. “Biz onların hakkını arıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız ve bize güvendiler. Bu güven boşa çıkmamalı” diyerek yetkililere seslendi.

Veliler, yaşanan hatanın sadece basit bir yanlışlık değil, çocukların eğitim geleceğini doğrudan etkileyen ciddi bir sınav güvenliği ihlali olduğunu vurguluyor. Tüm dikkatler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların bu krize nasıl yanıt vereceğinde. Öğrenciler ve aileler adil bir çözüm bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
LGS 2025 iptal soru var mı? Soru ve cevap anahtarı yayımlandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.