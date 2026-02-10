Lise öğrencilerden işitme engelli anneler için uygulama! Anneler bebeklerinin sesini görecek

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yiğit Hafız Saraçoğlu ve Ümmügülsüm Metin, öğretmenleri Selim Türk danışmanlığında işitme engelli annelere yönelik, "Sesimi Gör Anne" adlı bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile bebek ağlaması gibi hayati öneme sahip seslerin işitme engelli annelere anlık olarak bildirilmesi hedefleniyor.

BEBEK AĞLADIĞINDA TİTREŞİMLİ BİLDİRİM GİDİYOR

Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Yiğit Hafız Saraçoğlu, bebek ağlamasının en temel iletişim aracı olduğuna dikkat çekti ve "İşitme engelli anneler, bebeklerinin ağladığını duyamadığı için zamanında müdahale edemeyebiliyor. Projemiz bu sorundan yola çıktı. Geliştirdiğimiz mobil uygulama, bebeğin ağlama sesini algıladığında hem telefona hem de akıllı saate titreşimli bildirim gönderiyor" ifadelerini kullandı.

ANLIK UYARI SAĞLIYOR

Uygulamanın bildirim gecikme süresinin 180 ile 260 milisaniye arasında olduğunu aktaran Saraçoğlu, bunun neredeyse anlık bir uyarı sağladığını belirtti. Uygulama geliştirme sürecinde yaklaşık 80 farklı bebek ağlama sesinin sisteme tanımlandığını belirten Saraçoğlu, kapı gıcırtısı ve televizyon sesi gibi çevresel seslerin ise arka plan gürültüsü olarak uygulamaya eklendiğini söyledi.

ÇEVRE GÜRÜLTÜSÜ İLE BEBEK SESİNİ AYIRT EDİYOR

Uygulamanın çalışma prensibini de hakkında detaylar aktaran Saraçoğlu, "Telefonun mikrofonu ortam sesini sürekli dinliyor. Sesin şiddeti, kullanıcının belirlediği hassasiyet değeriyle karşılaştırılıyor. Eşik değerin üzerindeki sesler analiz ediliyor. Bu sesin çevresel bir gürültü mü yoksa bebek ağlaması mı olduğu tespit ediliyor. Eğer bebek ağlamasıysa, anneye titreşimli bildirim gönderiliyor" dedi.

"Sesimi Gör Anne" projesiyle işitme engelli annelerin bebek bakımında daha güvenli ve hızlı müdahale edebilmesinin hedeflendiği belirtildi.