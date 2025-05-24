Lise tuvaletinde saldırı! Bahanesi de bıçağı aldığı yer de dehşete düşürdü

Lise tuvaletinden gelen yardım çığlıklarıyla okulda panik yaşandı. Bir öğrenci sırtından bıçaklanmış halde bulunurken, saldırganın aynı sınıftan bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı. Olayın gerekçesi ise dehşete düşürdü.

İstanbul Üsküdar’daki bir lisede yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz perşembe günü okulun tuvaletinde bir öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 15 yaşındaki E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BIÇAĞI OKULUN ÇAY OCAĞINDAN ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki E.Ç., okulun tuvaletinde sınıf arkadaşı E.B. tarafından sırtından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan E.Ç.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde E.B.’nin bıçağı okulun çay ocağından temin ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan E.B., ifadesinde E.Ç’nin kendisine yalan söylediğini öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca E.B.’nin geçmişte bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğüne dair kayıtlara ulaşıldı.

E.B., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.