Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Lucescu kaç yaşında hastalığı ne? Mircea Lucescu son sağlık durumu araştırılıyor

Mircea Lucescu, kalbindeki ritim düzensizliği nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede yoğun bakım servisine alındı. Lucescu’nun hayatını kaybedip kaybetmediğine yönelik araştırmalar, sevenleri tarafından hız kazandı. Türkiye Millî Futbol Takımı ile oynanan karşılaşmanın ardından iki kez kalp krizi geçiren ve üç defa hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Romanya Millî Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu’nun sağlık durumuna dair Romanya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Lucescu kaç yaşında ve hastalığı nedir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Lucescu kaç yaşında hastalığı ne? Mircea Lucescu son sağlık durumu araştırılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:51

ünitesine kaldırıldı. Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart’ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Türkiye’ye 1-0 yenilmişti. Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun son durumu futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Lucescu kaç yaşında hastalığı ne? Mircea Lucescu son sağlık durumu araştırılıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Mircea Lucescu, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu.
Bükreş Üniversitesi Hastanesi, 80 yaşındaki Lucescu'nun kalp ritim bozukluğunun arttığını ve tedaviye yanıt vermeyerek durumunun ağırlaştığını duyurdu.
Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Millî Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Durumu kritik olarak değerlendiren bir kaynak, son 24-48 saat içinde tıbbi tablonun daha da kötüleştiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Lucescu kaç yaşında hastalığı ne? Mircea Lucescu son sağlık durumu araştırılıyor

LUCESCU HASTALIĞI NE?

Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, gece yarısı kalp ritim bozukluğu artan ve uygulanan tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği ifade edildi. Mircea Lucescu, 29 Mart’ta Romanya Millî Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü. Bu tarihten bu yana hastanede tedavi gören deneyimli teknik direktörün durumunun stabil olduğu bildirilmişti. Alexandru Rogobete, Antena 3 CNN’e yaptığı açıklamada Mircea Lucescu’nun durumunun kritik seviyede olduğunu belirterek şu sözleri kullandı: "Ne yazık ki durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan tablo daha da kötüleşti. Elimde bulunan ve kamuoyuyla kesin olarak paylaşabileceğim bilgi bu. Bunun dışında bir şey söyleyemem."

Lucescu kaç yaşında hastalığı ne? Mircea Lucescu son sağlık durumu araştırılıyor

LUCESCU KAÇ YAŞINDA?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 tarihinde Bükreş’te dünyaya geldi. Rumen eski futbolcu ve olarak kariyer yaptı. Tüm zamanların en fazla kupa kazanan teknik adamlarından biri olarak gösteriliyor. Lucescu, futbolculuk kariyerinde Dinamo București ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu elde etti. Teknik direktörlük döneminde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası zaferi yaşadı. Türkiye’de farklı takımlarla iki sezon üst üste lig şampiyonluğu kazandı. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dynamo Kyiv ile bir kez olmak üzere toplam dokuz defa Ukrayna Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Lucescu, 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya’da Yılın Teknik Direktörü seçilirken; 2006, 2008 ve 2014 yılları arasında da Ukrayna’da aynı ödüle layık görüldü. 2013’te Romanya’da On Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandı ve 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho ile birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan beşinci teknik direktör oldu. Resmî kupa sayısı bakımından da 35 başarıyla Ferguson’un ardından ikinci sırada bulunuyor.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#teknik direktör
#yoğun bakım
#mircea lucescu
#Kalp Ritim Bozukluğu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.