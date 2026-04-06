Mircea Lucescu yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart’ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Türkiye’ye 1-0 yenilmişti. Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun son durumu futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Lucescu kaç yaşında hastalığı ne? Mircea Lucescu son sağlık durumu araştırılıyor Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Mircea Lucescu, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Bükreş Üniversitesi Hastanesi, 80 yaşındaki Lucescu'nun kalp ritim bozukluğunun arttığını ve tedaviye yanıt vermeyerek durumunun ağırlaştığını duyurdu. Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Millî Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu kritik olarak değerlendiren bir kaynak, son 24-48 saat içinde tıbbi tablonun daha da kötüleştiğini belirtti.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, gece yarısı kalp ritim bozukluğu artan ve uygulanan tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği ifade edildi. Mircea Lucescu, 29 Mart’ta Romanya Millî Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü. Bu tarihten bu yana hastanede tedavi gören deneyimli teknik direktörün durumunun stabil olduğu bildirilmişti. Alexandru Rogobete, Antena 3 CNN’e yaptığı açıklamada Mircea Lucescu’nun durumunun kritik seviyede olduğunu belirterek şu sözleri kullandı: "Ne yazık ki durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan tablo daha da kötüleşti. Elimde bulunan ve kamuoyuyla kesin olarak paylaşabileceğim bilgi bu. Bunun dışında bir şey söyleyemem."

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 tarihinde Bükreş’te dünyaya geldi. Rumen eski futbolcu ve teknik direktör olarak kariyer yaptı. Tüm zamanların en fazla kupa kazanan teknik adamlarından biri olarak gösteriliyor. Lucescu, futbolculuk kariyerinde Dinamo București ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu elde etti. Teknik direktörlük döneminde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası zaferi yaşadı. Türkiye’de farklı takımlarla iki sezon üst üste lig şampiyonluğu kazandı. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dynamo Kyiv ile bir kez olmak üzere toplam dokuz defa Ukrayna Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Lucescu, 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya’da Yılın Teknik Direktörü seçilirken; 2006, 2008 ve 2014 yılları arasında da Ukrayna’da aynı ödüle layık görüldü. 2013’te Romanya’da On Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandı ve 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho ile birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan beşinci teknik direktör oldu. Resmî kupa sayısı bakımından da 35 başarıyla Ferguson’un ardından ikinci sırada bulunuyor.