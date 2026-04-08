Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Lucescu'nun hastalığı neydi neden öldü?

Mircea Lucescu’nun yaşamı ve biyografisi, vefat haberinin ardından yeniden gündeme taşındı. Son dakika gelişmesine göre kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle tedavi altında bulunan Lucescu, yaşamını yitirdi. A Milli Takım ile oynanan karşılaşmanın ardından iki kez kalp krizi geçiren ve üç defa hayata döndürülen Lucescu yoğun bakım servisine alınmıştı. Uzun süredir tedavi süreci devam eden 80 yaşındaki teknik direktör hayatını kaybetti. Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevinde bulunan Lucescu, ayrıca 2006 ve 2008 ile 2014 yılları arasında Ukrayna’da Yılın Teknik Direktörü unvanını elde etmişti. Peki, teknik direktör Lucescu kimdi, kaç yaşındaydı? Lucescu neden vefat etti, hastalığı neydi?

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 00:03

kimdir? sorusu ölüm haberinin ardından kamuoyunun gündemine geldi. Rumen eski futbolcu ve teknik adam Mircea Lucescu, yaşamını yitirdi. Mircea Lucescu, 29 Mart tarihinde Romanya Milli Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten sonra hastanede tedavi gören deneyimli teknik direktörün sağlık durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Kalp ritim bozukluğu ilerleyen ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Lucescu'nun hastalığı neydi neden öldü?

Rumen eski futbolcu ve teknik direktör Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kalp ritim bozukluğu ilerleyen ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.
Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerindendi.
Futbolculuk kariyerinde Dinamo București ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu elde etti.
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası zaferleri yaşadı.
Toplam 35 kupayla Alex Ferguson'un ardından en fazla kupa kazanan ikinci teknik adam konumundaydı.
MİRCEA LUCESCU NEDEN ÖLDÜ?

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mircea Lucescu, 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye sevk edilmişti. Bu süreçten itibaren hastanede tedavisi süren tecrübeli teknik adamın durumunun dengeli olduğu açıklanmıştı. Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisine alınmıştı.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945’te Bükreş’te dünyaya geldi. Rumen eski futbolcu ve teknik direktör olarak kariyer yaptı. Tüm zamanların en fazla kupa kazanan teknik adamlarından biri olarak gösteriliyordu. Futbolculuk kariyerinde Dinamo București ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası zaferi yaşadı. Türkiye’de farklı kulüplerle iki sezon üst üste lig şampiyonluğu kazandı. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kez olmak üzere toplam dokuz defa Ukrayna Ligi şampiyonluğu elde etti. Lucescu; 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya’da Yılın Teknik Direktörü seçilirken, 2006 ve 2008 ile 2014 yılları arasında da Ukrayna’da aynı ödüle layık görüldü. 2013’te Romanya’da On Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandı ve 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho gibi isimlerle birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında teknik direktörlük yapan beşinci isim oldu. Kazandığı resmi kupa sayısı bakımından ise 35 kupayla Ferguson’un ardından ikinci sırada bulunuyordu.

