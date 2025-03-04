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 | Banu İriç

Lüks otomobil ok gibi saplandı: Yeni evli çiftten geriye 5 günlük bebekleri kaldı!

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan korkunç kazada, genç bir çift hayatını kaybetti, henüz beş günlük bebekleri ise yaralı durumda... Daha dünyaya yeni gözlerini açan bebeğin annesinin doktor olduğu öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 22:33

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan feci kazada, bir aile yok oldu. Lüks otomobilin beton bariyerlere ok gibi saplandığı kazada, 33 yaşındaki Selman Güngör olay yerinde hayatını kaybetti, doktor eşi Yonca Haymana Güngör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin henüz beş günlük olan kızları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerindeki olayda İstanbul’dan Düzce’ye doğru ilerleyen lüks marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Selman Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan eşi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum doktoru olarak görev yapan Yonca Haymana Güngör, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİYE 5 GÜNLÜK BEBEK KALDI

Kazadan geriye ise çiftin henüz dünyaya gözlerini açalı beş gün olan kızları kaldı. Ağır yaralanan minik bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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