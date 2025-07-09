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 | Bengül Arıca

Lüks sitede yönetim krizi! Dehşeti yaşattılar! 'Silah çekip insanları esir aldılar'

Esenyurt'ta bulunan bir lüks sitede çıkan yönetim kavgasında bir grup çilingir ile birlikte ofisi basıp müdahale etmeye çalışanları yaka paça dışarı attı. Usulsüz seçim yapılan sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güngör, yaşanan korku dolu anlar sonrası her şeyi tek tek anlattı. Güngör "Grup sadece kapıları kırmakla kalmadı. Güvenlik müdürünü de darp ettiler. Silah çekerek insanları da esir aldılar" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 16:00

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede yönetim krizi çıktı. Seçime daha 1 yıl olmasına rağmen usulsüz seçim yapan kişiler kalabalık bir grupla siteyi basıp çilingir eşliğinde yönetim ofisine girerken, müdahale etmek isteyen bir kişiyi de yaka paça dışarı attı. Yaşananları anlatan Site Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güngör, can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

Lüks sitede yönetim krizi! Dehşeti yaşattılar! 'Silah çekip insanları esir aldılar'

"GÜVENLİK MÜDÜRÜNÜ DE DARP ETTİLER"

Site halkının endişe ve korku içinde olduğunu belirten Site Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güngör, "Geçen hafta Pazar günü sahte bir genel kurul düzenlendi. Sahte oylarla kendilerini başkan ilan edip Salı günü sabah 50 kişilik bir grupla siteye yasa dışı bir şekilde giriş yaptılar. Sitenin kapılarını kırıp yağmaladılar ve siteye çökmeye çalıştılar. Polis ekiplerinin yardımıyla çeteyi dışarıya çıkardık.

Lüks sitede yönetim krizi! Dehşeti yaşattılar! 'Silah çekip insanları esir aldılar'

Site halkı çok endişeli ve korku içerisinde. Kendi can güvenliğimden endişe ediyorum. Devletimizin yanımızda durmasını istiyorum. Ben bir yıl önce seçildim. Seçimler iki yılda bir yapılır. Siteyi seçime götürme yetkisi sadece yönetim kurulu başkanındadır. Siteden atılan bazı personeller çeşitli çetelerle iş birliği yaparak seçim olmadığı halde noterden seçmenlere bir ihtar name çekilmediği halde kendi kendilerine site dışında bir seçim organize ediyorlar. Gerçek bir seçim değildir. Sahte bir genel kuruldur. Zaten katılımda olmamıştır. Tamamen sahte oylarla kendilerini site başkanı ilan edip siteye çökmeye çalışıyorlar. Arkasında da bazı grupların olduğunu düşüyoruz ve savcılıkla da paylaştık.

Lüks sitede yönetim krizi! Dehşeti yaşattılar! 'Silah çekip insanları esir aldılar'

"SİLAH ÇEKEREK İNSANLARI DA ESİR ALDILAR"

Benim görev sürem iki yıl seçimler geçen yıl Haziran ayında yapıldı. Bir sonraki seçim 26 Haziran 2026'da yapılacak. Karakola gerekli suç duyurularında bulunduk. Grup sadece kapıları kırmakla kalmadı. Güvenlik müdürünü de darp ettiler. Silah çekerek insanları da esir aldılar. Odamdaki paraları ve değerli eşyaları çaldılar. Bilgisayardan kişisel verileri çaldılar" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Site Yönetimi Krizi
#Usulsüz Seçim
#Güvenlik Krizi
#Site Çetesi
#Adli Soruşturma
#Yaşam
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