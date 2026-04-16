Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman Türkiye'den görülecek mi?

Nisan ayının öne çıkan gök olaylarından biri olan Lyrid meteor shower, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarının gündeminde yer aldı. Her yıl periyodik olarak gözlemlenen bu etkileyici doğa fenomeni, özellikle zirve tarihine yaklaşılırken araştırma konusu olmaya başladı. Lyrid meteor yağmurunun hangi tarihte meydana geleceği, Türkiye’den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği ve en uygun izleme saatleri gibi ayrıntılar yoğun biçimde sorgulanıyor. Peki, Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman Türkiye'den görülecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 18:04

Gökyüzünde kısa süreli ancak etkileyici izler bırakan Lyrid Meteor Yağmuru için geri sayım süreci başladı.

HABERİN ÖZETİ

Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman Türkiye'den görülecek mi?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Lyrid Meteor Yağmuru'nun 2026 yılı için geri sayım süreci başlamış olup, bu astronomi olayı Türkiye'den de izlenebilecektir.
Lyrid meteor yağmuru her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında aktiftir.
Bu yıl, 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece yarısı en yüksek yoğunluğa ulaşacaktır.
Ortalama bir Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15 ila 20 meteor üretir.
Meteor yağmuru, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlarda elverişli koşullar sunacaktır.
En verimli gözlem için ışık kirliliğinden uzak noktalar (kırsal bölgeler, yüksek rakımlı noktalar, karanlık plajlar, milli parklar) tercih edilmelidir.
İstanbul'da Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi ilçeler gözlem için uygundur.
Nisan ayı içinde yaşanan bu astronomi olayı, özellikle kent ışıklarından uzak noktalarda izlenebiliyor.

2026 yılı Lyrid meteor yağmuruna dair tarih, saat ve gözlem şartları ise merak edilmeyi sürdürüyor.

LYRID (ÇALGI) METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında aktif olan Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece yarısında en yüksek yoğunluğa ulaşacak.

Ortalama bir Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15 ila 20 meteor üretir.

LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Türkiye’nin coğrafi konumu, bu tür astronomik olayların takibi açısından oldukça uygun bir zemin sunuyor. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlar, meteor yağmurunu izlemek için elverişli koşullar sağlayacak.

LYRID METEOR YAĞMURU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Lyrid Meteor Yağmuru’nu en verimli şekilde izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir nokta tercih etmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yoğun aydınlatma, meteorların sönük parıltısını bastırarak gözlem kalitesini azaltır. Bu nedenle;

Şehir dışındaki kırsal bölgeler: Yaylalar, dağlık alanlar, ormanlık araziler ve köyler uygun seçeneklerdir.

Yüksek rakımlı noktalar: Hava kirliliğinin az olduğu ve görüş alanının genişlediği yüksek kesimler tercih edilebilir.

Karanlık plajlar veya sahil şeritleri: Deniz kıyısında, yapay ışıklardan uzak plajlar iyi bir alternatif oluşturabilir.

Milli parklar ve tabiat koruma sahaları: Bu alanlar genellikle ışık kirliliğinin en düşük olduğu yerler arasında bulunur.

İstanbul’da bu gökyüzü şölenini daha net izleyebileceğiniz bölgeler arasında ışık kirliliğinin nispeten az olduğu Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi ilçeler yer alıyor. Bu noktalar, Lyrid Meteor Yağmuru’nu daha berrak bir şekilde gözlemlemek için uygun alanlar arasında gösteriliyor.

ETİKETLER
#Lyrid Meteor Yağmuru
#Astronomi Olayı
#ışık Kirliliği
#Meteor Yağmuru Gözlemi
#Türkiye'de Meteor Yağmuru
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.