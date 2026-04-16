Gökyüzünde kısa süreli ancak etkileyici izler bırakan Lyrid Meteor Yağmuru için geri sayım süreci başladı.

HABERİN ÖZETİ Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman Türkiye'den görülecek mi? Lyrid Meteor Yağmuru'nun 2026 yılı için geri sayım süreci başlamış olup, bu astronomi olayı Türkiye'den de izlenebilecektir. Lyrid meteor yağmuru her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında aktiftir. Bu yıl, 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece yarısı en yüksek yoğunluğa ulaşacaktır. Ortalama bir Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15 ila 20 meteor üretir. Meteor yağmuru, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlarda elverişli koşullar sunacaktır. En verimli gözlem için ışık kirliliğinden uzak noktalar (kırsal bölgeler, yüksek rakımlı noktalar, karanlık plajlar, milli parklar) tercih edilmelidir. İstanbul'da Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi ilçeler gözlem için uygundur.

Nisan ayı içinde yaşanan bu astronomi olayı, özellikle kent ışıklarından uzak noktalarda izlenebiliyor.

2026 yılı Lyrid meteor yağmuruna dair tarih, saat ve gözlem şartları ise merak edilmeyi sürdürüyor.

LYRID (ÇALGI) METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında aktif olan Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece yarısında en yüksek yoğunluğa ulaşacak.

Ortalama bir Lyrid meteor yağmuru saatte yaklaşık 15 ila 20 meteor üretir.

LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Türkiye’nin coğrafi konumu, bu tür astronomik olayların takibi açısından oldukça uygun bir zemin sunuyor. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şehir ışıklarından uzak ve yüksek rakımlı alanlar, meteor yağmurunu izlemek için elverişli koşullar sağlayacak.

LYRID METEOR YAĞMURU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Lyrid Meteor Yağmuru’nu en verimli şekilde izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir nokta tercih etmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yoğun aydınlatma, meteorların sönük parıltısını bastırarak gözlem kalitesini azaltır. Bu nedenle;

Şehir dışındaki kırsal bölgeler: Yaylalar, dağlık alanlar, ormanlık araziler ve köyler uygun seçeneklerdir.

Yüksek rakımlı noktalar: Hava kirliliğinin az olduğu ve görüş alanının genişlediği yüksek kesimler tercih edilebilir.

Karanlık plajlar veya sahil şeritleri: Deniz kıyısında, yapay ışıklardan uzak plajlar iyi bir alternatif oluşturabilir.

Milli parklar ve tabiat koruma sahaları: Bu alanlar genellikle ışık kirliliğinin en düşük olduğu yerler arasında bulunur.

İstanbul’da bu gökyüzü şölenini daha net izleyebileceğiniz bölgeler arasında ışık kirliliğinin nispeten az olduğu Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi ilçeler yer alıyor. Bu noktalar, Lyrid Meteor Yağmuru’nu daha berrak bir şekilde gözlemlemek için uygun alanlar arasında gösteriliyor.