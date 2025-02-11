Maaşını alamayan işçilerden anaokulu çatısında protesto

Bursa'nın İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde yapılan anaokullarını inşa eden yetkili müteahhit firmasına bağlı taşeron firma işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle okulların çatısında eylem başlattı.

POLİSE HABER VERDİLER

Yıldırım ilçesindeki okulun çatısına 5 işçi ile İnegöl'ün Cumhuriyet mahallesi Miray Sokak'ta yapımı devam eden anaokulu inşaatının çatısına çıkan 2 işçiyi görenler polise haber verdi.

Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yatağı açtı. Polis ekipleri şahısları ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

İKNA ETTİLER

1 saat süren yoğun ikna çabaları sonucu 2 ilçedeki işçiler çatıdan indi. İşçilerin paralarının verileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.