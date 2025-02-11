Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Maaşını alamayan işçilerden anaokulu çatısında protesto

Bursa'da iki farklı ilçede yapımı devam eden anaokulları inşaatlarında çalışan taşeron işçiler maaşlarını alamayınca çatılarda eylem yaptı. İşçiler yoğun ikna çabaları sonucu çatılardan indirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maaşını alamayan işçilerden anaokulu çatısında protesto
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 17:19

Bursa'nın İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde yapılan anaokullarını inşa eden yetkili müteahhit firmasına bağlı taşeron firma işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle okulların çatısında eylem başlattı.

POLİSE HABER VERDİLER

Yıldırım ilçesindeki okulun çatısına 5 işçi ile İnegöl'ün Cumhuriyet mahallesi Miray Sokak'ta yapımı devam eden anaokulu inşaatının çatısına çıkan 2 işçiyi görenler polise haber verdi.

Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yatağı açtı. Polis ekipleri şahısları ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

İKNA ETTİLER

1 saat süren yoğun ikna çabaları sonucu 2 ilçedeki işçiler çatıdan indi. İşçilerin paralarının verileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KFC ve Pizza Hut yüzlerce şubesini kapattı! Binlerce işçi ne tazminat ne de maaş alamadı
Suriyeliler gitti maaşlar iki katına çıktı! Patronlardan iş arayanlara çağrı
ETİKETLER
#Gündem
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.