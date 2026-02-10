Madeni 10 TL mi çıktı iddiası, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan çeşitli görsellerle birlikte kısa sürede gündeme taşındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Madeni 10 TL olayı nedir doğru mu? DMM’den açıklama geldi Sosyal medyada dolaşan 10 TL değerinde madeni para olduğu iddiaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Bazı sosyal medya hesaplarında 10 lira değerinde madeni para olduğu iddia edildi. Bu iddialara yönelik görseller paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaları yalanladı. DMM, paylaşılan görsellerin yapay zekâ destekli görseller kullanılarak üretildiğini belirtti. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığı ifade edildi.

Paylaşımlarda, 10 lira değerinde olduğu ileri sürülen madeni paraların fotoğraflarına yer verildi.

Bu görüntülerin ardından birçok kullanıcı, madeni 10 TL’nin gerçek olup olmadığını araştırmaya koyuldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların artmasıyla birlikte konu, kısa sürede geniş bir kitlenin dikkatini çekti.

MADENİ 10 TL OLAYI NEDİR DOĞRU MU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı.

Madeni 10 TL mi çıktı iddialarına konu olan görsellerle ilgili de açıklamada bulunan DMM, söz konusu içeriklerin yapay zekâ destekli görseller kullanılarak üretildiğine vurgu yaptı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zekâ destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."