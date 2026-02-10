Menü Kapat
Madeni 10 TL olayı nedir doğru mu? DMM’den açıklama geldi

Sosyal medyada, bir vatandaşa bindiği minibüste para üstü olarak yeni madeni 10 lira verildiği öne sürülmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni 10 lira madeni para iddialarına ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Peki, madeni 10 TL olayı nedir iddialar doğru mu?

Madeni 10 TL olayı nedir doğru mu? DMM’den açıklama geldi
Madeni 10 TL mi çıktı iddiası, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan çeşitli görsellerle birlikte kısa sürede gündeme taşındı.

Paylaşımlarda, 10 lira değerinde olduğu ileri sürülen madeni paraların fotoğraflarına yer verildi.

Bu görüntülerin ardından birçok kullanıcı, madeni 10 TL’nin gerçek olup olmadığını araştırmaya koyuldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların artmasıyla birlikte konu, kısa sürede geniş bir kitlenin dikkatini çekti.

Madeni 10 TL olayı nedir doğru mu? DMM’den açıklama geldi

MADENİ 10 TL OLAYI NEDİR DOĞRU MU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı.

Madeni 10 TL olayı nedir doğru mu? DMM’den açıklama geldi

Madeni 10 TL mi çıktı iddialarına konu olan görsellerle ilgili de açıklamada bulunan DMM, söz konusu içeriklerin yapay zekâ destekli görseller kullanılarak üretildiğine vurgu yaptı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zekâ destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada paylaşılan madeni 10 TL görselleri gerçek mi?
DMM’ye göre bu görseller yapay zekâ destekli içeriklerden oluşuyor.
#Yaşam
