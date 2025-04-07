Evinin bahçesinde otururken dehşeti yaşadı! Maganda kurşunuyla ağır yaralandı

Batman’ın Samanyolu köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Durak hayatının şokunu yaşadı. Bahçede oturduğu sırada nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu vücuduna isabet etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın durumu ciddiyetini koruyor.

Batman’da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Durak, evinin bahçesinde otururken dehşeti yaşadı. Akılalmaz olay Samanyolu köyünde meydana geldi. Ahmet Durak isimli adam evinin bahçesinde oturduğu sırada vücuduna nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir kurşun isabet etti.

DURUMU AĞIR

Durak, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan Durak’ın tedavisi sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.