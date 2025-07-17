Mağaza müdürü cezayı kendisi kesti, ortalık savaş alanına döndü!

Bilecik'te büyük bir mağaza zincirinde meydana gelen olayda; 18 yaşından küçük bir kız çocuğu mağazaya müşteri olarak geldi. Mağaza müdürü G.S. kızın hareketlerinde şüphelendi. Güvenlik kameralarını inceleyen mağaza müdürü, kızın bir kaç ürünü çantasına attığını gördü. Ardından kızın yanına giden mağaza müdürü kızın cep telefonu, çantasını alarak serbest bıraktı.

KIZIN BABASI MAĞAZA MÜDÜRÜNÜ DARBETTİ

Bölgede bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen kız, Balıkesir'de oturan babasını arayarak haber verdi. Baba S.Ö. yanına aldığı 2 arkadaşı ile yola çıkarak Bilecik'e geldi. Kızı ve 2 arkadaşıyla birlikte BİM mağazasına giden baba, mağaza müdürünü darbetti. Polis tarafları gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYE SONRASI KAVGA ÇIKTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babanın arkadaşları ile BİM mağazası müdürünün arkadaşları Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Ardından iki grup arasında yeniden kavga başlarken, yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Yaşanan ikinci olayda gözaltına alınan 3 kişiden K.K. tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişinin sorgusuna devam ediliyor.