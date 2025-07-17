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 | Baran Aksoy

Mağaza müdürü cezayı kendisi kesti, ortalık savaş alanına döndü!

Bilecik'teki bir zincir marketin mağaza müdürü, hırsızlık yapan küçük yaştaki kızı fark edip telefonu ve çantasına el koydu. Serbest bırakılan kızın araması üzerine olay yerine gelen babası ve arkadaşları, mağaza müdürünü darbetti. Yaşanan olaylarla ilgili 2 kişi tutuklanırken, gözaltına alınan 2 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

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Mağaza müdürü cezayı kendisi kesti, ortalık savaş alanına döndü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:39

Bilecik'te büyük bir zincirinde meydana gelen olayda; 18 yaşından küçük bir kız çocuğu mağazaya müşteri olarak geldi. Mağaza müdürü G.S. kızın hareketlerinde şüphelendi. Güvenlik kameralarını inceleyen mağaza müdürü, kızın bir kaç ürünü çantasına attığını gördü. Ardından kızın yanına giden mağaza müdürü kızın cep telefonu, çantasını alarak serbest bıraktı.

Mağaza müdürü cezayı kendisi kesti, ortalık savaş alanına döndü!

KIZIN BABASI MAĞAZA MÜDÜRÜNÜ DARBETTİ

Bölgede bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen kız, Balıkesir'de oturan babasını arayarak haber verdi. Baba S.Ö. yanına aldığı 2 arkadaşı ile yola çıkarak 'e geldi. Kızı ve 2 arkadaşıyla birlikte BİM mağazasına giden baba, mağaza müdürünü darbetti. Polis tarafları gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağaza müdürü cezayı kendisi kesti, ortalık savaş alanına döndü!

ADLİYE SONRASI KAVGA ÇIKTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babanın arkadaşları ile BİM mağazası müdürünün arkadaşları Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Ardından iki grup arasında yeniden başlarken, yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Yaşanan ikinci olayda gözaltına alınan 3 kişiden K.K. tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişinin sorgusuna devam ediliyor.

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