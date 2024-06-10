Mahalleliyi bezdiren koku! Bu aracı gören dönüp bir daha bakıyor

10 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:53

Adana'da bagajı çöpler nedeniyle kapanmayan ve koltuklarında çeşitli plastik, metal ve kartonların bulunduğu aracın sokaktaki kötü görüntüsü ve yaydığı kokudan rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yer aracın, çöp toplayan bir kişi tarafından çöp toplama noktası olarak kullanıldığını ve binilecek durumda olmadığını anlattı.

"ARACIN İÇİ İNSAN BİNECEK GİBİ DEĞİL"

Mahallede aracı düzenli olarak gördüğünü belirten Bülent Sezgin, "Bu muhite göre hiç de iyi bir görüntüsü yok. İnsanlar çöplerden dolayı buradan burunlarını tıkayarak geçiyorlar. İlk gördüğümde şaşırdım, baktım arabayı biri dolduruyor. Şapkalı ve yaşlı biriydi. Sağdan soldan kağıt topluyor, arabanın yanına bırakıyor.



Sonrasında belirli bir şekilde biriktikten sonra götürerek satıyor. Aracın içi insan binecek gibi değil zaten. Aracın içi plastik, pet şişe, teneke ve karton kutu dolu. Kış aylarında da fazla dikkatimi çekiyordu ancak ilk kez bu kadar dolu ve tıka basa gördüm. İğrenç bir görüntüyle karşılaştım." diye konuştu.

"KİMİNSE BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLÜRSE İYİ OLUR"

Yaz aylarının gelmesiyle aracın yaydığı kokunun arttığını belirten Süheyla Özbilen ise, "Bu görüntüyle düzenli olarak karşılaşıyoruz. Yere dökülen çöpleri de şu an gördüm.

Yaz olunca kokuların da artmasıyla insanlar rahatsız oluyor. Kiminse bir an önce çözülürse iyi olur." ifadelerini kullandı.