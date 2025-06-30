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 | Murat Makas

Mahalleliyi canından bezdirdi! Diken üstünde yaşıyorlar: 'Birkaç seneye köy kapanır'

Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nde geçmişte ufak bir alana dikilen kamış mahalleliyi isyan ettirdi. Vatandaşlar giderek büyüyen ve evleri saran kamıştan şikayetçi. Mahallede ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Mahalleliyi canından bezdirdi! Diken üstünde yaşıyorlar: 'Birkaç seneye köy kapanır'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 14:18

Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nde ilginç görüntüler oluştu. Mahalleli geçmişte ufak bir alana mürekkepli kalem ve olta yapımı için kullanılan kamışın dikilmesinden şikayetçi. Zamanla kestikçe artan kamış, bütün bahçeyi sarmaya başladı. Tarımsal ilacın kullanımının yasak olmasından ötürü bir türlü önü alınamayınca, kamışlar bahçenin alt kısmından başlayarak metrelerce yukarısındaki evlere kadar gitti.

Mahalleliyi canından bezdirdi! Diken üstünde yaşıyorlar: 'Birkaç seneye köy kapanır'

MAHALLE SAKİNLERİ CANINDAN BEZDİ

Evlerin de içerisine de girmeye başlayan kamışlar bu kez mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Mahalle sakinleri temizliği bir kenara bırakıp bitkinin çok sık yetişmesinden ötürü içinden yılan çıkabileceğini, bu yüzden insanların ev kapılarını açarken bile tedirgin olduklarını dile getirdi.

Mahalleliyi canından bezdirdi! Diken üstünde yaşıyorlar: 'Birkaç seneye köy kapanır'

''EVİMİZİN İÇİNE KADAR GİRİYOR, YILANDAN KORKUYORUZ''

Kamışların giderek arttığını, kendilerini ise yılan korkusu sardığını ifade eden mahalle sakini Hayriye Kaya; "Bu evimizin içine kadar giriyor. Kapıları açık bırakamıyoruz, yılandan korkuyoruz. Uğraşıyoruz bununla, bahçe yapamıyoruz. Çok önceden ilaçlanmıştı ondan sonra ilacı yasaklandı. Bu işe büyüklerimiz bir el atmadan burası temizlenmez. Baş edemedik yani, bu artıyor gittikçe daha çok artıyor. Bunu eskiler Rusya'dan götürdüler. Mürekkeple kalem ediyorlardı, yazıyorlardı. Şimdi her yer kamış oldu. Her yere geçiyor. Bizim köyde 3-4 yerde var. Kimse baş edemiyor birkaç sene sonra köy kapanır yani" dedi.

Mahalleliyi canından bezdirdi! Diken üstünde yaşıyorlar: 'Birkaç seneye köy kapanır'

Hayriye Kaya, ''Evin altına da girdiği için alt kata ve bahçeye inemiyoruz, yılandan korkuyoruz. Kapıyı sabahtan açamıyorum bakıyorum yılan çıktı mı diye kapılar hep kapalı duruyor. İlaçlamaya zararlıdır dediler izin vermediler, böyle artacak gidecek kaldık yılanların içinde'' şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamış ne anlama gelir?
Kamış (Phragmites australis), Arundinoideae alt familyasından sulak yerlerde; göl ya da nehir kenarında yetişen uzunca ve içi boş bitki türüdür.
ETİKETLER
#rize
#tarım
#kamışlı
#Yılan Korkusu
#Derepazarı
#İlaç Yasaklanması
#Mahalle
#Yaşam
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