Mahmut Börü: Soğuk baklavaya ilgi her geçen gün artıyor

Modernize edilmiş reçetelerin geleneksel tatlarla birleşmesi, pazar hacminin her geçen gün genişlemesini sağlıyor. Genç nüfusun hafifletilmiş lezzetlere olan ilgisi, sektör paydaşlarını yeni yatırımlara ve kapasite artışlarına yönlendiriyor. Global pazarlardan gelen yoğun talep ise yerel markaların uluslararası rekabet gücünü perçinliyor. Yaşar Usta İkinci Kuşak Temsilcisi Mahmut Börü, Türk tatlı sektörünün küresel ölçekteki yüksek potansiyeline dikkat çekiyor.

Statista tarafından yayımlanan 2025-2026 "Bread & Bakery Products - Turkey" raporu, Türkiye'deki unlu mamuller ve tatlı pazarı gelirinin 2026 yılında yaklaşık 18,4 milyar dolara ulaşacağını öngörmektedir. Raporda, tüketicilerin geleneksel ancak modernize edilmiş ürünlere olan yoğun yöneliminin, pazarın yıllık bileşik büyüme oranını %14,2 seviyesinde tuttuğu vurgulanmaktadır. Bu büyüme ivmesi, özellikle yenilikçi kategorilerin ekonomik bir hacme dönüşmesini beraberinde getirmektedir. Sektördeki dijitalleşme ve online sipariş kanallarındaki artış da pazarın genişlemesinde kritik rol oynamaktadır. Tüketici güven endeksinin butik üretim yapan markalarda daha yüksek olması, pazarın karakterini şekillendirmeye devam etmektedir.

Sektörün dinamiklerini ve büyüme verilerini değerlendiren Yaşar Usta Burma Kadayıf & Baklava Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Börü, modernize edilmiş geleneksel lezzetlerin başarısına dair şu açıklamalarda bulundu: "Soğuk baklava artık sadece bir ürün değil, milyonluk üretim hacmine sahip devasa bir ekonomik kategori haline geldi. Diyarbakır'dan İstanbul'a uzanan bu lezzet mirasını 'Sütlü Bitter' gibi özel reçetelerle modernize ederek tüketicilerimize sunduk. Doğru üretim standartları ve markalaşma stratejileriyle Türk tatlısının dünya genelinde bir marka olması adına var gücümüzle çalışıyoruz.".

"GENÇLERİN HAFİF LEZZET TERCİHİ PAZARI HAREKETLENDİRİYOR"

Mordor Intelligence'ın "Türkiye Foodservice Market (2025-2030)" projeksiyon raporuna göre, soğuk servis edilen geleneksel tatlılar kategorisi 2025 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 3 alt kategorisinden biri olmuştur. Tüketici davranış analizleri, Gen Z ve Millenial olarak adlandırılan genç nüfusun, geleneksel ağır şerbetli tatlılar yerine %35 oranında daha fazla "sütlü ve hafifletilmiş" varyasyonları tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Bu eğilim, özellikle Ramazan ve bayram dönemlerinde tatlı talebinin karakterini kökten değiştirmektedir. Pazardaki bu hareketlilik, hem bireysel tüketimde hem de hediye segmentinde ciddi bir hacim artışı yaratmaktadır. Sektör temsilcileri, bu talebin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini öngörmektedir.

Börü, genç kitlenin hafif lezzetlere olan bu ilgisinin markaların inovasyon süreçlerini hızlandırdığını belirtti: "Genç neslin hafifletilmiş ve sütlü tatlılara olan %35'lik tercih fazlası, bizim 'Sütlü Bitter' ve soğuk baklava kategorilerindeki başarımızın temel dayanağını oluşturuyor. Yaşar Usta olarak biz de bu değişim doğrultusunda üretim planlamamızı genişletiyor ve kalite standardımızı korumak adına tüm şubelerimizi merkezi yönetim altında tutuyoruz. Özellikle bayram dönemlerinde normal döneme kıyasla %50'ye varan talep artışını, bu modern ve hafifletilmiş lezzetlerimizle karşılıyoruz."

BUTİK VE KONTROLLÜ ÜRETİM TÜKETİCİ GÜVENİNİ ARTIRIYOR

Tatlı ve şekerleme pazarında kişi başı tüketimin 2026 yılına kadar 4,8 kg seviyesine çıkması beklenirken, tüketici tercihlerinde güven unsuru ön plana çıkmaktadır. Statista verilerine göre, pazarın toplam hacmi içerisinde el yapımı ve butik üretim yapan markalara duyulan güven, endüstriyel üretime kıyasla %18 daha fazladır. Bu durum, tüketicilerin fabrikasyon ürünler yerine ustalık mirasını koruyan ve kontrollü üretim yapan işletmeleri daha çok tercih ettiğini göstermektedir. Güven endeksindeki bu fark, markaların franchise modeli yerine kendi yönetimleri altındaki şubelerle büyüme stratejilerini de desteklemektedir. Kalite kontrolünün doğrudan sağlandığı bu yapılar, sektörel standartların yükselmesine katkı sunmaktadır.

'GLOBAL PAZARDA TÜRK TATLISININ GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ'

Yaşar Usta, Diyarbakır’daki köklü burma kadayıf ustalığını İstanbul’un modern üretim altyapısıyla birleştirerek bugün 7 şube ile hizmet vermektedir. Marka, franchise modeli yerine merkezi yönetim anlayışını benimseyerek her şubesinde aynı lezzet ve kalite standardını korumayı misyon edinmiştir. Yaşar Usta İkinci Kuşak Temsilcisi Mahmut Börü, markanın vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Zeytinburnu merkezli üretim altyapımızı büyüterek operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz. Amacımız, geleneksel tatlı kültürünü daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıyla geleceğe taşımaktır.".

Yaşar Usta olarak sadece yerel pazarda değil, ihracat tarafında da önemli hedeflere sahip olduklarını belirten Börü, şunları ekledi: "Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere yurt dışından soğuk baklava ve geleneksel tatlılarımıza yoğun bir ilgi var. Mevcut üretim hacmimizi artırmak ve ek istihdam sağlamak amacıyla yeni üretim tesisi yatırımımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezon sonunda 30 milyon TL üzerindeki ciro hedefimize ulaşırken, Türk tatlısının küresel arenadaki prestijini de en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz.".