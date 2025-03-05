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 | Özge Sönmez

Makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu! 8 oyla seçildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde 19 yıl boyunca makam şoförlüğü olmak üzere 27 yıl boyunca çalışan Sadık Recep Kara belediyeye başkan seçildi. 58 oy alan Kara, "Çok şükür alnımızın akıyla sahaya inebilirsek, millete kendimizi anlatabilirsek, partimizin de takdiri olursa 4 yıl sonra adayız" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:59

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş hakkında çıkan hapis kararı sonrası, AK Parti'den Atilla Tarık Semiz yapılan seçimde 99 gün boyunca başkanlığa vekalet etti. Belediye Başkanlığı seçimi için 12 Şubat günü yapılan seçimde 8 oy alan Sadık Recep Kara Gülüç Belediye Başkanı seçildi. 19 yıl makam şoförlüğü, 27 yıl hizmet ettiği belediyeden emekli olan Kara, bu kez belediyeye başkan olarak geri döndü.

"BİZ HİZMET İÇİN VARIZ"

İYİ Partili meclis üyelerinin de desteği ile seçimi kazanan Kara, hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek şöyle dedi:
"Partimizin milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanı, belde başkanımız; iki adayımız vardı. Biri Atilla Tarık Semiz biri de bendim. Üst kurullarımızın bize vermiş olduğu yapmış oldukları destekle ilgili hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreci iyi bir şekilde yönettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İYİ Partili karşı taraftaki arkadaşların da desteğiyle bize vermiş olduğu teveccüh ile seçimi aldık. Bizim AK Parti'nin diğer adayı arkadaşımız da bizim arkadaşımız. Onu öteleme, dışlama gibi herhangi bir yaptırımımız yok. Bizimle bu yola çıkan bizimle bu yolda devam eden tüm dostlarımızı bekleriz. Biz hizmet için varız. Dedikoduyu bıraktık. Hizmet yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"BELEDİYENİN HER KADEMESİNİ GÖREREK BU KOLTUĞA GELDİM"

Yapılan seçimin ardından makam koltuğuna oturan Kara, "Seçim arenasında biz seçildik. Diğer arkadaşların takdiri, teveccühü ile devam ediyoruz. Biz artık burada kavganın, gürültünün, haber kirliliğinin bitmesini istiyoruz. Hizmet açısından yapabileceğimiz her türlü yardımları, hükumet yardımlarını, Milletvekilimiz Saffet Bozkurt'un yanı sıra partili yöneticilerimizin de yardımıyla hepimiz bir neferiz. Ben bu koltuğa belediyenin her kademesini görerek geldim. En tabandan en yukarıya kadar. Çok şükür alnımızın akıyla sahaya inebilirsek, millete kendimizi anlatabilirsek takdirleri, partimizin de takdiri olursa 4 yıl sonra aday olduğumuzu zaten söylüyoruz" diye konuştu.

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