Malatya’da 'araç parkı' tartışmasında ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 22.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Elvan Sokak'ta meydana geldi.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Edinilen bilgilere göre araç parkı meselesi yüzünden O.C., N.C. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, T.D. tarafından silahla açılan ateş sonucu O.C. ile N.C., ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisinin, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.