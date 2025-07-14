Malatya'da dehşet! Aralarına aldıkları adamı döve döve öldürdüler

Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yaşanan kavgada kan aktı. M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile 38 yaşındaki Yunus Akçelik arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada dehşet yaşandı.

DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER

Kavgada şahıslar, Akçelik’i darp ederek ağır şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Akçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.