Malatya'da dehşet! Aralarına aldıkları adamı döve döve öldürdüler

İstanbul
Malatya’da sabaha karşı meydana gelen kavgada dehşet yaşandı. 4 kişinin saldırdığı 38 yaşındaki adam dövülerek katledildi.
Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yaşanan kavgada kan aktı. M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile 38 yaşındaki Yunus Akçelik arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada dehşet yaşandı.
Kavgada şahıslar, Akçelik’i darp ederek ağır şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Akçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.