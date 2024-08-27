Malatya'da halay çeken inşaat işçilerinin görüntüsü beğeni topladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 16:22 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:22
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni konutlarda çalışmalar devam ediyor. Sitelerde inşaat işçileri halay çektiği sırada cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşçilerin halay videosu kısa sürede beğeni topladı.
Deprem bölgesi Malatya’da yeni konutlarda çalışan işçilerin görüntüsü beğeni topladı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler Sitesinde de bloklar yükselmeye devam ederken işçilerin halay görüntüsü dikkat çekti.
HİKAYE ÇEKERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntülerde çalışmaları görüntülemek isteyen ER TV'de Programlar Müdürü Burak Altun cep telefonu ile hikaye çekerken inşaatta 4 işçinin halay çekmesine şahit oldu.
Görüntüler sosyal medyada yayımlarken hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte zor şartlar altında çalışan işçilerin bu şekilde stres attığı paylaşımı kısa sürede birçok kez izlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı