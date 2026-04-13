Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Malatya'da maden işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Malatya'da maden ocağında çalışan işçileri taşıyan servis kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti çok sayıda işçi yaralandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 00:08

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güvenç Mahallesi yolunda işçi servisi kaza yaptı. İşçileri taşıyan M.Ö. idaresindek plakalı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı.
Kazada 2 işçi hayatını kaybetti.
2'si ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAZADA 2 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Hamza G. ile Ali Y. hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi ise yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#malatya
#maden ocağı
#yaralılar
#Hekimhan
#İşçi Servisi Kazası
#Yaşam
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
