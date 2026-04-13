Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güvenç Mahallesi maden ocağı yolunda işçi servisi kaza yaptı. İşçileri taşıyan M.Ö. idaresindek plakalı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

HABERİN ÖZETİ Malatya'da maden işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti. 2'si ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZADA 2 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Hamza G. ile Ali Y. hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi ise yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.