Malatya'da yangın paniği: Alevler kısa sürede büyüdü!

Malatya'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki binayı da yoğun duman altında bıraktı…