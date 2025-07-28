Malatya’da yürek dağlayan kaza: Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi’nde yaşandı. 62 yaşındaki Hasan Şahin, ahırda hayvanlarına yem hazırlarken çalışır durumdaki yem makinesine düştü. Talihsiz adamın düştüğünü fark eden aile bireyleri, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şahin’e ilk müdahaleyi yaptı. Hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şahin’in vefat haberi, ailesini ve mahalleliyi derin bir üzüntüye boğdu.

YAKINLARI YIKILDI

Haberi alır almaz hastaneye koşan Şahin’in yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşları ve feryatlar arasında polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hasan Şahin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini anlamak için detaylı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, Şahin’in çalışkan ve sevilen biri olduğunu belirterek büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.