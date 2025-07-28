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 | Ali Osman Polat

Malatya’da yürek dağlayan kaza: Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Yeşilyurt’ta 62 yaşındaki Hasan Şahin, hayvanlarına yem vermek isterken yem makinesine düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının hastane önündeki feryatları, mahalleyi yasa boğdu.

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Malatya’da yürek dağlayan kaza: Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 00:35

Olay, akşam saatlerinde ’nın ilçesine bağlı Tohma Mahallesi’nde yaşandı. 62 yaşındaki Hasan Şahin, ahırda hayvanlarına yem hazırlarken çalışır durumdaki yem makinesine düştü. Talihsiz adamın düştüğünü fark eden aile bireyleri, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Malatya’da yürek dağlayan kaza: Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şahin’e ilk müdahaleyi yaptı. Hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şahin’in vefat haberi, ailesini ve mahalleliyi derin bir üzüntüye boğdu.

Malatya’da yürek dağlayan kaza: Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

YAKINLARI YIKILDI

Haberi alır almaz hastaneye koşan Şahin’in yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşları ve feryatlar arasında polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hasan Şahin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Malatya’da yürek dağlayan kaza: Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini anlamak için detaylı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, Şahin’in çalışkan ve sevilen biri olduğunu belirterek büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

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ETİKETLER
#Yaşam
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#yeşilyurt
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#Tohma Mahallesi
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#Yem Makinesi
#Çalışma Kazası
#Yaşam
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