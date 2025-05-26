Maltepe'de kayıp gencin 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç, yapılan arama çalışmalarının 3. gününde Başıbüyük Ormanı'nda ölü olarak bulundu. Gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

24 Mayıs Cumartesi günü evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ 3. GÜNDE BULUNDU

Üçüncü günde yapılan çalışmalarda ormanlık alanda hareketsiz halde bir kişi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi.

Altundere'nin ölüm nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.