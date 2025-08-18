Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Maltepe'deki güzellik merkezinde büyük panik! Art arda patlamalar

İstanbul Maltepe’de bir güzellik merkezinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan cam, alt katta bulunan restorandaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 19:37

Altayçeşme Mahallesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yaşanan olayda kapalı olduğu öğrenilen güzellik merkezinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana geldi. Patlama sonrası küçük çaplı çıktı.

CAMLAR SÖKÜLDÜ ALT KATTAKİ DÜKKANA DÖKÜLDÜ

Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden sökülerek alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine döküldü. Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Maltepe'deki güzellik merkezinde büyük panik! Art arda patlamalar

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Durumun bildirilmesi meydana üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Gaziantep'te estetik faciası! Güle oynaya girdiği ameliyattan cenazesi çıktı
