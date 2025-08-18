Maltepe'deki güzellik merkezinde büyük panik! Art arda patlamalar

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yaşanan olayda kapalı olduğu öğrenilen güzellik merkezinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana geldi. Patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı.

CAMLAR SÖKÜLDÜ ALT KATTAKİ DÜKKANA DÖKÜLDÜ

Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden sökülerek alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine döküldü. Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Durumun bildirilmesi meydana üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.