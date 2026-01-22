Menü Kapat
Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman sonuçları açıklandı mı? Manisa TOKİ kazananlar listesi

Manisa TOKİ kura sonuçları için bekleyiş sürerken, asil isim listeleri canlı kura çekimiyle eş anlı olarak takip ediliyor. Manisalı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği süreçte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında hayata geçirilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekiminin ardından gözler Manisa TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranında olacak.

Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman sonuçları açıklandı mı? Manisa TOKİ kazananlar listesi
TOKİ Manisa kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Manisa’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor.

Tüm gözler şimdi TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında.

MANİSA TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Manisa sosyal konut kurası 23 Ocak'ta Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da düzenlenecek.

Manisa’da çekilen kura sonuçları, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak an be an takip edilebiliyor.

Ayrıca hak sahipleri, e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulama yapabiliyor.

Bunun için www.turkiye.gov.tr

adresine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TOKİ kura" veya "TOKİ konut" yazmanız yeterlidir.

Ardından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ya da "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" hizmetini seçerek T.C. kimlik numaranızla asil ve yedek aday listesini, hak sahipliği durumunuzu ve proje ayrıntılarını anında görüntüleyebilirsiniz.

Kura sonuçları çekim tamamlanır tamamlanmaz erişime açılmakta olup, isim listesi sorgulama ekranı üzerinden tüm bilgilere ulaşmak mümkündür.

