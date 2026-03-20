Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Manisa’da asırlardır devam eden gelenek: Bayramda yediden yetmişe herkes çocuk oluyor

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi, Ramazan Bayramı, asırlardır devam eden bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Ramazan Bayramı’nda çocuklardan yaşlılara kadar herkesin katıldığı gelenekte, kapı kapı dolaşıp şeker toplanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 14:10

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi’nde bayramlar, sadece dini bir anlam taşımakla kalmıyor, aynı zamanda köklü bir geleneğin yaşatılmasına da aracı oluyor. Her Ramazan Bayramı’nda mahallede yaşayan çocuklar ve büyükler, ellerinde poşetlerle ev ev dolaşıp şeker topluyor.
Yaklaşık 250 kişinin yaşadığı mahallede, bayram namazından sonra, ev sahipleri kapılarının önünde şeker, çikolata ve çeşitli ikramlarla misafirlerini karşılıyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan gelenek, mahallede bayram coşkusunu zirveye taşırken köy dışından gelen misafirler de yaşanan bayram yoğunluğunun daha da renklenmesini sağlıyor.

“YEDİDEN YETMİŞE HERKES ŞEKER TOPLUYOR”

Kuşluk Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürk, geleneğin her yıl düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Kuşluk köyünde bayram çocuklar için çok güzel geçiyor. Yediden yetmişe herkes şeker topluyor. Bu gelenek çoğu yerde yok. Biz de köy halkı olarak bu güzel adeti yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.
Yüzyıllardır sürdürülen gelenek, hem mahalle halkını bir araya getiriyor hem de bayramın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirirken, köyün yaşı ileri gelenleri de geleneğin çok uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

ETİKETLER
#Birlik Beraberlik
#Kuşluk Mahallesi
#Rmazan Bayramı
#Şeker Toplama Geleneği
#Manisa Gördes
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.