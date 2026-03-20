Manisa’da asırlardır devam eden gelenek: Bayramda yediden yetmişe herkes çocuk oluyor

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi’nde bayramlar, sadece dini bir anlam taşımakla kalmıyor, aynı zamanda köklü bir geleneğin yaşatılmasına da aracı oluyor. Her Ramazan Bayramı’nda mahallede yaşayan çocuklar ve büyükler, ellerinde poşetlerle ev ev dolaşıp şeker topluyor.

Yaklaşık 250 kişinin yaşadığı mahallede, bayram namazından sonra, ev sahipleri kapılarının önünde şeker, çikolata ve çeşitli ikramlarla misafirlerini karşılıyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan gelenek, mahallede bayram coşkusunu zirveye taşırken köy dışından gelen misafirler de yaşanan bayram yoğunluğunun daha da renklenmesini sağlıyor.

“YEDİDEN YETMİŞE HERKES ŞEKER TOPLUYOR”

Kuşluk Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürk, geleneğin her yıl düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Kuşluk köyünde bayram çocuklar için çok güzel geçiyor. Yediden yetmişe herkes şeker topluyor. Bu gelenek çoğu yerde yok. Biz de köy halkı olarak bu güzel adeti yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüzyıllardır sürdürülen gelenek, hem mahalle halkını bir araya getiriyor hem de bayramın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirirken, köyün yaşı ileri gelenleri de geleneğin çok uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.