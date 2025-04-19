Manisa'da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan korkunç olayda Fırat A. isimli kişi evde eşi Şenaye A. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyünce Şenaye A. kızını da alarak evden kaçtı. Arkalarından koşan öfkeli koca talihsiz kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Ardından 8 yaşındaki kızını da defalarca bıçakladı. Uyuşturucu kullandığı belirtilen Fırat A. bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında uyuşturucu alan Fırat A., evde eşi Şenaye A. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.'yı alarak evden kaçtı.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Eşini takip eden Fırat A., Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Kızı D.A.'yı da bıçaklayan Fırat A., olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

POLİS BACAĞINDAN VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kaçmaya çalışan Fırat A., polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri, saldırıların sürdüren zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.