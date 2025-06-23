Manisa'da feci olay: Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

İstanbul
Manisa’da feci bir olay yaşandı. Eşiyle tartışan bir adam, bir süre sonra silahla intihar etti. Canına kıyan kişinin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 çocuk babası N.K. eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından saat 12.15 sıralarında evinden aşağıya inerek bir sigara içti. Ardından yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş eden N.K., hayatına son verdi.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.K.’nin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.