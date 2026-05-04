Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Manisa’da sokaklarda, Avrupa’da sarayda: İlginç yöntemle antikaya benzetiliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde antika gibi görünmesi istenen el dokuması halılar, ilginç bir yöntemle eskitiliyor. İlçedeki sokaklara serilen halıların üzerinden her gün onlarca araç geçiyor. Bu yöntemle renkleri solan ve dokusu incelen halılar Avrupa ve Amerika'daki malikaneler ile Arap dünyasındaki saraylara ihraç ediliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 15:22

Demirci ilçesinde bin bir emekle dokunan halılar, sıra dışı bir yöntemle üretilip pazarlanıyor. Tezgahlardan yeni çıkan halılar, antika değeri kazanması için güneşin altına ve araç trafiğinin yoğun olduğu yollara seriliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Demirci ilçesinde halılar, antika görünümü kazandırmak amacıyla araç trafiğine maruz bırakılarak doğal yöntemlerle eskitiliyor.
Yaklaşık 10 gün boyunca güneşin altında ve araç trafiğinin yoğun olduğu yollara serilen halılar, dokusunun incelmesi ve renklerinin solmasıyla 60 yıllık bir yaşanmışlık görüntüsüne kavuşuyor.
Halılar, her iki yüzünün de eşit oranda aşınması için belirli aralıklarla ters yüz ediliyor.
Araç lastiklerinin baskısıyla düğümleri kenetlenen halılar, yoldan toplandıktan sonra titiz bir temizlik ve üç kez özel dezenfekte işleminden geçiriliyor.
İşletme sahibi Ali Sarı, bu işlemin kimyasal kullanılmadan sadece güneş ve trafik yüküyle yapıldığını ve Avrupa pazarının bu doğal yöntemi tercih ettiğini belirtiyor.
Türk düğümü tekniğiyle üretilen bu halıların büyük saraylarda ve malikanelerde kullanıldığı, özellikle Arabistan'da krallar tarafından tercih edildiği ve İngiltere, Kanada, Almanya, Amerika gibi ülkelere ihraç edildiği ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

YAKLAŞIK 10 GÜN YOLDA KALIYOR

Yaklaşık 10 gün boyunca üzerinden kamyon, otomobil ve motosiklet geçen halılar; hem dokusunun incelmesi hem de renklerinin doğal yollarla solması sayesinde 60 yıllık bir "yaşanmışlık" görüntüsüne kavuşuyor.

BELİRLİ ARALIKLARLA TERS YÜZ EDİLİYOR

Yollara serilen halılar, 10 günlük süre zarfında belirli aralıklarla ters düz edilerek her iki yüzünün de eşit oranda aşınması sağlanıyor. Araçların lastik baskısıyla düğümleri birbirine kenetlenen ve kalın dokusunu yitiren halılar, daha sonra yoldan toplanarak titiz bir temizlik sürecine alınıyor. Tozlarından arındırılan halılar, tam 3 kez özel dezenfekte işlemlerinden geçirilerek hijyenik hale getiriliyor.

“ARAÇLAR GEÇTİKÇE DÜĞÜMLER BİRBİRİNE YAPIŞIYOR”

Halı eskitme işlemini sipariş üzerine gerçekleştirdiklerini belirten işletme sahibi Ali Sarı, "Halıyı yola serdiğimizde üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor.
Kimyasal kullanmadan, sadece güneş ve trafik yüküyle halıya 60 yıllık bir görünüm veriyoruz. Bu işlemden sonra yıkama, kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşını yapıyoruz. Avrupa pazarı özellikle kimyasalsız ve doğal yün halıları tercih ediyor" dedi.

“BÜYÜK SARAYLARDA, DEVASA MALİKANELERDE KULLANILIYOR”

Türk düğümü tekniğinin bu işleme dayanabilecek tek yöntem olduğunu vurgulayan Sarı, makine halılarının bu baskıya dayanamayacağını ifade etti. Yılda yaklaşık bin 500 metrekare halıyı bu yöntemle hazırladıklarını belirten Sarı, "Bu halılar büyük saraylarda, devasa malikanelerde kullanılıyor. Özellikle Arabistan'da krallar bu halıları tercih ediyor. İngiltere, Kanada, Almanya ve Amerika gibi ülkelere de yoğun ihracat gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

#El Yapımı Halı
#Antika Halı
#Doğal Yöntemler
#El Dokuma Halılar
#Halı Eskitme
#Demirci Halıları
#Antika Görünümlü Halılar
#Yaşam
