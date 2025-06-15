Mantar toplamaya çıktı, beklenmedik bir misafirle karşılaştı

Gümüşhane'nin Dörtkonak köyü kırsalında mantar toplamaya çıkan Mehmet Güvendi, peşinden uzun süre gelen bir tilki ile samimi bir karşılaşma yaşadı. Cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde tilkinin samimiyet gösterdiği görüldü. Daha önce bulduğu büyük mantarlarla tanınan Güvendi, tilkiyle beraber yürüdüklerini, hayvanın kendisiyle ara ara oynamak istediğini ama 1-2 metreden fazla da yaklaşmadığını belirtti.

ZAMAN ZAMAN OYUN OYNAMAK İSTEDİ

Videoda tilkinin insan varlığına alışkın olduğu ve zaman zaman oynamak ister gibi davranışlar sergilediği gözlemlendi.

Videolarda Güvendi’nin "gel oğlum bana", "gelsene, "neredesin sen", "hadi gel gidelim", "gel bu çantamı götür de gidelim haydi", "bak küserim sana", "haydi ben gidiyorum sen de gel" ve "Sen bizimle gezmeye mi geldin" ifadeleri dikkat çekerken, Güvendi, o anları şu sözlerle anlattı:

"Dörtkonak köyü kırsalında mantar toplamaya gittiğimde karşılaştım tilkiyle. Epey zaman peşimden geldi. Ben dinlenirken o da dinlendi. Beraber yürüdük. Ara ara oynamak istedi benimle ama 1-2 metreden fazla da yaklaşmadı."