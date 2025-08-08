Mardin'de akrabalar arasında silahlar patladı: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Karabend kırsal mahallesinde meydana gelen feci olayda iddiaya göre, iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışan iki grubun akraba olduğu öğrenilirken tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan tartışmanın ardından 60 yaşındaki Mehmet Bakan ve 42 yaşındaki Gülten Bakan'ın evine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş açtı. Şüpheli veya şüpheliler olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşırken kurşunların hedefi olan Mehmet Bakan ve Gülten Bakan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de yaşamını olay yerinde yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.