Mardin'de arazi kavgası bayram dinlemedi: 1 ölü, 10 yaralı

Mardin'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı tahmin edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı değerlendirilen tartışma kısa sürede büyüdü. Silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ateş açılması sırasında 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



MAHALLEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken Kabala Mahallesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.