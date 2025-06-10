Mardin'de can pazarı! İki araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı

İstanbul
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Korkunç kazada 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.
Mardin'de Kurban Bayramı tatilinin son gününde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Artuklu Üniversitesi mevkisinde 16 U 0335 plakalı cip ile plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Korkunç kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.