Mardin'de can pazarı! İki araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Korkunç kazada 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Mardin'de Kurban Bayramı tatilinin son gününde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

CİP İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Artuklu Üniversitesi mevkisinde 16 U 0335 plakalı cip ile plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ YARALI

Korkunç kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.